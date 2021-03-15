Притча о том, что иногда нужно остановиться и начать слушать

Наша жизнь большую часть времени мчится, словно на автопилоте. А что если на несколько минут остановится и начать слушать? Притча, которая побуждается задуматься…

Однажды фермер обнаружил, что потерял в сарае с сеном свои часы. Несмотря на то, что они не представляли собой никакой ценности, и стоимость их была невелика, часы были дороги фермеру как подарок от любимого человека.

После безрезультатных долгих поисков вдоль и поперек сарая, он сдался. Сил уже не было. Увидев неподалеку играющих мальчиков, он решил обратиться за помощью к ним и пообещал вознаграждение тому, кто отыщет в сене его часы.