Следующий президент США может удивить всех

Если слухи, циркулировавшие в Вестминстере на прошлой неделе, окажутся верными, Меган Маркл воспользуется фурором по поводу своего интервью с Опрой, чтобы начать политическую карьеру, которая может привести ее в Белый дом.
Один высокопоставленный деятель лейбористской партии – ветеран администрации Тони Блэра на Даунинг-стрит, имеющий тесные связи с Вашингтоном – заявил The Mail в воскресенье, что 39-летняя г-жа Маркл поддерживает контакты с высокопоставленными демократами с целью начала президентской кампании и групп по сбору средств для продвижения в Овальный кабинет.
Вчера вечером источник, близкий к герцогине Сассекской, отказался от комментариев, но пара не скрывает своих политических взглядов.
Во время прошлогодних выборов в США она нанесла тонко завуалированную атаку на Дональда Трампа, призвав избирателей «отвергнуть ненавистнические высказывания», которые представитель пары назвал «призывом к порядочности». Сам Трамп заявил, что он не фанат 39-летней Меган.
Источник сообщил: «Блэристские, интернационалистские и демократические партийные сети гудят разговорами о политических амбициях Меган и её потенциальных покровителях».
В прошлом году подруга герцогини рассказала журналу Vanity Fair, что одной из причин, по которой она не отказалась от американского гражданства, когда она вышла замуж за представителя королевской семьи, было то, что гражданство позволит ей оставить возможность участвовать в политике Вашингтона.
Американские конституционные эксперты ответили, что ей придется отказаться от своего титула, если она хочет занимать государственную должность в Штатах, поскольку это противоречит присяге США на верность.
Букингемский дворец попытался дистанцировать королевскую семью от замечаний, сделанных во время выборов в США, выпустив заявление, в котором говорилось, что «герцогиня не является действующим членом королевской семьи» и её комментарии преподносились, как «сделанные в личном качестве».
Источник добавил, что предполагалось, что герцогиня ожидает 2024 года, когда президенту Джо Байдену исполнится 82 года и он решит – будет ли он баллотироваться на второй срок.
Если бы она добралась до Белого дома, Меган была бы первой женщиной-президентом США – преуспевшей там, где Хиллари Клинтон потерпела неудачу четыре года назад – и вторым небелым обитателем Овального кабинета после Барака Обамы.
Она также пойдет по стопам президента Рональда Рейгана, который четыре десятилетия был голливудским актером, прежде чем переключиться на политику. Во время кампании 2020 года герцогиня обратилась к партии «Когда все женщины голосуют на диване», организации, соучредителем которой является Мишель Обама, для поощрения участия в выборах.
Друзья Меган ранее поощряли слухи о ее политических амбициях, описывая ее скромное начало как «воплощение американской мечты».