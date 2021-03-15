Следующий президент США может удивить всех

Если слухи, циркулировавшие в Вестминстере на прошлой неделе, окажутся верными, Меган Маркл воспользуется фурором по поводу своего интервью с Опрой, чтобы начать политическую карьеру, которая может привести ее в Белый дом.

Один высокопоставленный деятель лейбористской партии – ветеран администрации Тони Блэра на Даунинг-стрит, имеющий тесные связи с Вашингтоном – заявил The Mail в воскресенье, что 39-летняя г-жа Маркл поддерживает контакты с высокопоставленными демократами с целью начала президентской кампании и групп по сбору средств для продвижения в Овальный кабинет.

Вчера вечером источник, близкий к герцогине Сассекской, отказался от комментариев, но пара не скрывает своих политических взглядов.