10 ранних признаков деградации мозга, о которых не говорят специалисты

Наш мозг любит учиться, это правда. Хотя, с другой стороны, дайте ему только возможность лениться, и он непременно этим воспользуется. И может пользоваться до бесконечности, то есть до собственной деградации. Одним словом, мозг – как мышца, он нуждается в постоянных тренировках. Не забывайте об этом.

Слабоумие никогда не приходит внезапно. Вот некоторые предостерегающие признаки, указывающие на то, что пора вмешаться.

Вы стали болезненно воспринимать критику, а сами часто критикуете других. Вы не хотите учиться новому. На работе вас порой парализует необходимость освоить новую компьютерную программу или новую стратегию. Вы стали замечать, что все чаще произносите: «А вот раньше». Вспоминаете былые времена, ностальгируете по ним. Вы можете долго рассказывать о чем-то, невзирая на то, что собеседнику это не интересно. Не важно, что он с трудом борется со скукой, главное, что то, о чем вы говорите, интересно вам. Вам трудно сосредоточиться, когда вы читаете серьезную литературу. Мозг ленится и уже не хочет делать то, что требует высокой концентрации внимания. Порой вам трудно подбирать слова, когда вы говорите. Вы не сразу вспоминаете какое-то знакомое слово. Вы стали рассуждать о вопросах, в которых не разбираетесь. Например, о политике или экономике. Вам кажется, что вы настолько хорошо владеете предметом, что могли бы прямо завтра стать президентом или успешным бизнесменом. Выбирая между новым и привычным, остановитесь на втором. Предпочтете перечитать старую книгу или еще раз посмотреть старую комедию, чем взять в руки новую книгу или найти новый фильм. Стали предавать большое значение ритуалам. Например, утром вы пьете кофе в строго определенное время и исключительно с бутербродом с сыром и смотрите при этом новости. И не дай Бог, если что-то изменится. Это выбьет вас из колеи на весь день. Временами вы замечаете, что стали читать другим нотации, тираните, обижаете окружающих, причем делаете это не со зла, а потому, что считаете: так лучше для них.

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