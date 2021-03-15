10 ранних признаков деградации мозга, о которых не говорят специалисты

Наш мозг любит учиться, это правда. Хотя, с другой стороны, дайте ему только возможность лениться, и он непременно этим воспользуется. И может пользоваться до бесконечности, то есть до собственной деградации. Одним словом, мозг – как мышца, он нуждается в постоянных тренировках. Не забывайте об этом.

Слабоумие никогда не приходит внезапно. Вот некоторые предостерегающие признаки, указывающие на то, что пора вмешаться.

  1. Вы стали болезненно воспринимать критику, а сами часто критикуете других.
  2. Вы не хотите учиться новому. На работе вас порой парализует необходимость освоить новую компьютерную программу или новую стратегию.
  3. Вы стали замечать, что все чаще произносите: «А вот раньше». Вспоминаете былые времена, ностальгируете по ним.
  4. Вы можете долго рассказывать о чем-то, невзирая на то, что собеседнику это не интересно. Не важно, что он с трудом борется со скукой, главное, что то, о чем вы говорите, интересно вам.
  5. Вам трудно сосредоточиться, когда вы читаете серьезную литературу. Мозг ленится и уже не хочет делать то, что требует высокой концентрации внимания.
  6. Порой вам трудно подбирать слова, когда вы говорите. Вы не сразу вспоминаете какое-то знакомое слово.
  7. Вы стали рассуждать о вопросах, в которых не разбираетесь. Например, о политике или экономике. Вам кажется, что вы настолько хорошо владеете предметом, что могли бы прямо завтра стать президентом или успешным бизнесменом.
  8. Выбирая между новым и привычным, остановитесь на втором. Предпочтете перечитать старую книгу или еще раз посмотреть старую комедию, чем взять в руки новую книгу или найти новый фильм.
  9. Стали предавать большое значение ритуалам. Например, утром вы пьете кофе в строго определенное время и исключительно с бутербродом с сыром и смотрите при этом новости. И не дай Бог, если что-то изменится. Это выбьет вас из колеи на весь день.
  10. Временами вы замечаете, что стали читать другим нотации, тираните, обижаете окружающих, причем делаете это не со зла, а потому, что считаете: так лучше для них.

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