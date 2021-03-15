Чудеса в небе над Альпами озадачили метеорологов и сильно удивили туристов

Необычные кольца из облаков, видимые над Эйгером, заинтриговали двух туристов, желающих воспользоваться мягкой хорошей погодой. Фото было сделано около 16:00 в минувшую среду.

По словам свидетелей из Гриндельвальда (Бельгия) были видны два очень разных кольца. В то время как одно кольцо потом исчезло через несколько минут, другое дольше оставался в бернском небе.

Специалист MeteoNews, с которым связалась Редакция 20min.ch утверждает, что такое явление “не может быть связано с чем-то естественным” – в природе таких облаков не бывает. Но что это тогда?

Скорее всего, это следы испытательных полетов ВВС. «При оптимальных погодных условиях эти полеты оставляют после себя следы конденсата, которые можно увидеть невооруженным глазом», – говорит служба связи соседнего военного аэродрома Майринген (Бельгия).

Так же дежурные офицеры подтверждают, что некоторые полеты имели место быть в указанное время, но они не уполномочены сказать больше.

Комментарий : Как все мы хорошо знаем, на определенной высоте выхлоп двигателя самолета действительно образует инверсионный след. Но при распаде он выглядит как-то так:

Другими словами след расширяется во все стороны и постепенно сходит на нет. Но здесь какое-то расширение избирательное, в направлении от центра круга.

Так же все мы знаем, что время от времени самолеты действительно летают по кругу, однако круг этот не непрерывный и точка соединения траекторий хорошо прослеживается. Тем не менее, её можно сгладить и сделать практически незаметной, но для этого самолет должен маневрировать А ОДНОЙ ВЫСОТЕ, чтобы кольцо лежало в плоскости. Но здесь кольца находятся к поверхности под хорошим углом, то есть на разной высоте. Отрисовать такую фигуру самолету практически невозможно, да и какому идиоту это взбредет в голову?

Исходя из вышеизложенного можно с абсолютной уверенностью утверждать, что дымок оставил определенно не самолет. Но что тогда? В кадре этого ЧТО не прослеживается, поэтому, что там было мы не знаем. Но, как показывают опыт и практика – раз такие кольца появились над Альпами, скоро появятся они и в других местах, так что следим за развитием событий.

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