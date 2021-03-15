Крепкий орешек с сердцем ангела: почему каждому стоит знать историю Киану Ривза

Киану Ривз, безусловно, талантливый актер, но что действительно выделяет его среди других звезд, так это неординарная личность. Он сильный и очень добрый одновременно. А еще Киану, пожалуй, один из самых вдохновляющих людей в мире…

Папу одного маленького мальчика отправили в тюрьму за торговлю наркотиками, а затем и совсем он их с мамой бросил.

Юная и прекрасная женщина приняла решение продолжить поиск счастья в личной жизни, отдав на время своего 3-х летнего сына своим стареньким родителям.