Крепкий орешек с сердцем ангела: почему каждому стоит знать историю Киану Ривза

Киану Ривз, безусловно, талантливый актер, но что действительно выделяет его среди других звезд, так это неординарная личность. Он сильный и очень добрый одновременно. А еще Киану, пожалуй, один из самых вдохновляющих людей в мире…
Папу одного маленького мальчика отправили в тюрьму за торговлю наркотиками, а затем и совсем он их с мамой бросил.
Юная и прекрасная женщина приняла решение продолжить поиск счастья в личной жизни, отдав на время своего 3-х летнего сына своим стареньким родителям.
Дедушка и бабушка жили бедно, но мальчика взяли к себе, и, как могли заботились и окружали любовью.
Он не отличался успеваемостью в школе. Да и ко всему добавилась дислексия. Его одноклассники смеялись над ним, а учителя относились снисходительно и презрительно.
Однако мальчик рос добрым. За копейки в свободное время работал тем, что точил коньки, стриг газоны. Денег, которых он зарабатывал, хватало на один большой и вкусный сэндвич. Разве не это счастье?
Позже на симпатичного, рослого паренька обратили внимание рекламные агенты. Он стал сниматься в проходных рекламных блоках.
С этих телевизионных афиш его и увидел культовый режиссёр Оливер Стоун и предложил главную роль в фильме «Взвод» — про войну во Вьетнаме.
— Не могу! — твердо отказал мэтру паренёк.
— Я — пацифист. Я против войны и любых конфликтов.
«Если вас жестоко подвели, но у вас хватает мужества оставаться добрым по отношению к другим людям, тогда вы крепкий орешек с сердцем ангела», — Киану Ривз.
Этот парень в итоге так и не смог получить ни среднего, ни высшего образования.
Но смог стать замечательным актером и остаться человеком с огромным сердцем.
Киану Ривз тратит миллионы на помощь людям и спонсирует организации по защите животных.
Успех в жизни зависит не столько от ума, сколько от душевных качеств.
Знаниями и умениями можно в течение жизни разжиться. И дислексия со временем пройдёт.
А вот эмпатия — это ум сердца.
«Каждая битва в вашей жизни сделала вас такими, какими вы есть. Будьте признательными за трудности, ведь только они могут сделать вас сильнее», — Киану Ривз.
Нейробиолог Ричард Дэвидсон сказал, что доброта и справедливость — признаки развитого интеллекта. Это успешные люди.
Сердце умнее разума.
Очень важно оставаясь один на один с собой, снимая позолоту и другую спесь, почаще задавать себе вопрос:
— А какой я человек? Кто моему присутствию искренне рад?