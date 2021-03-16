Найдено объяснение странной камере в пирамиде Хеопса

Некоторые особенности конструкции пирамиды Хеопса могут пролить свет на то, как велись работы по строительству величественных египетских пирамид.



Такое заявление, как пишет издание Daily Express, сделал египтолог Крис Нонтон.

Крис Нонтон предположил, что самая нижняя из трех камер, которые есть внутри пирамиды Хеопса, могла быть местом погребения могущественного правителя. Сейчас ученые считают, что строители пирамиды не завершили эту камеру и забросили ее.

«Я уверен, что пирамида, согласно первоначальному плану, должна была иметь подземную камеру, однако позже в план были внесены изменения, которые мы сегодня можем наблюдать. Но строители с самого начала решили, что погребальная комната должна быть в самой пирамиде, а не снаружи под землей», — заявил исследователь.