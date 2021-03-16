Энтони Хопкинс: «Правда в том, что ты не для всех и не все для тебя»

Один из самых уважаемых актеров Голливуда, один из любимых актеров британской королевы, невероятно харизматичный Энтони Хопкинс. Ему за 80, но он по-прежнему влюбляет в себя. Хопкинсу уже давно не нужно ничего доказывать. Он этого, собственно, и не делает, просто делится своей жизненной мудростью. И его слова всегда откликаются…
«Самое ценное, что у тебя есть — это твое время и энергия, так как обе эти субстанции ограничены. Когда ты осознаёшь это, ты начинаешь понимать, почему ты так тревожен, проводя время с людьми, которые крадут твою энергию.
Когда ты начнешь бороться за радостную, интересную жизнь, не все будут готовы идти за тобой. Это значит, что нужно отпустить людей, которые не готовы сопровождать тебя.
Правда в том, что ты не для всех и не все для тебя.
Отпусти людей, которые не готовы любить тебя. Это самое сложное и важное, что тебе придется сделать в жизни. Перестань вести тяжелые разговоры с людьми, которые не хотят меняться. Перестань водиться с людьми, которые не интересуются твоим присутствием.
Я знаю, что твой инстинкт — сделать все возможное, чтобы получить признание окружающих, но это порыв, который крадет твое время, энергию, психическое и физическое здоровье.
Есть люди, которых не должно быть в твоей жизни.
Сделай свою жизнь безопасным убежищем, в которое ты пускаешь только «совместимых» людей. Ты не несешь ответственности за то, чтобы убедить людей стать лучше. Не твоя работа — существовать для людей и отдавать им свою жизнь.
Единственное твое обязательство — осознать, что ты — хозяин своей судьбы. Ты заслуживаешь настоящей дружбы, приверженности и полноценной любви».