Энтони Хопкинс: «Правда в том, что ты не для всех и не все для тебя»

Один из самых уважаемых актеров Голливуда, один из любимых актеров британской королевы, невероятно харизматичный Энтони Хопкинс. Ему за 80, но он по-прежнему влюбляет в себя. Хопкинсу уже давно не нужно ничего доказывать. Он этого, собственно, и не делает, просто делится своей жизненной мудростью. И его слова всегда откликаются…

«Самое ценное, что у тебя есть — это твое время и энергия, так как обе эти субстанции ограничены. Когда ты осознаёшь это, ты начинаешь понимать, почему ты так тревожен, проводя время с людьми, которые крадут твою энергию.

Когда ты начнешь бороться за радостную, интересную жизнь, не все будут готовы идти за тобой. Это значит, что нужно отпустить людей, которые не готовы сопровождать тебя.

Правда в том, что ты не для всех и не все для тебя.