План Илона Маска по колонизации Марса сочли нереалистичным

Ведущие мировые астрофизики обсудили планы изобретателя и бизнесмена Илона Маска колонизировать Марс и отправить на Красную планету миллион человек к 2050 году. Ученые считают подобные намерения нереалистичными.
Как сообщает РИА «Новости», британский астрофизик Мартин Рис в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в ОАЭ заявил, что план миллиардера основан на опасном утверждении. Специалист уверен, что жить на Марсе ничем не лучше, чем на Южном полюсе.
Ученый Нил Деграсс Тайсон также считает, что терраформировать Марс будет слишком тяжело.
По его словам, сценарий переселения ради спасения от глобальной катастрофы является нереалистичным. Тайсон отметил, что проще катастрофу предотвратить, чем изменить облик Марса.
Ранее президент «Марсианского общества» Роберт Зубрин заявил, что постоянная база на Марсе может быть создана к концу десятилетия, а первый город-миллионник может вырасти на поверхности планеты к концу столетия.