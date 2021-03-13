Последняя любовь Эдит Пиаф: «Я не заслужила Тео, но я его получила...»

Женщина с удивительной судьбой, столь же выдающейся, сколь и трагической. У Эдит Пиаф были и обожание поклонников по всему миру, и невероятные страдания вне сцены. Она потеряла дочь, а затем любимого человека и долгие годы провела в глубокой депрессии.

Певица прожила всего 47 лет, в последние годы превратившись в немощную старуху. Она действительно выглядела плохо: распухшее лицо с глубокими морщинами, несуразная фигура, реденькие волосы и огромный букет болячек. О счастье она даже не мечтала…

«В конце концов, мы не властны над нашей жизнью. Мужество в том, чтобы пройти свой путь до конца», — Эдит Пиаф.

Однако судьба умеет преподносить удивительные сюрпризы. Молодой парикмахер Теофанис Ламбукас был красив как бог и младше Пиаф на 20 лет, однако история их отношений — невероятно трогательна. Певица незадолго до смерти обрела счастье, которого, как она сама считала, не заслуживала.

Познакомилась Пиаф с Ламбукасом, когда он навестил ее в больнице с подарком: маленькой куклой, привезенной с Греции, якобы приносящей удачу, пишет Культурология. Он стал приходить к Пиаф все чаще и вскоре сделал ей предложение. Она отказала ему, но не прогнала.

Тео мог часами сидеть возле рояля, слушая, как Пиаф играла. Ловил каждое движение, пытаясь предугадать ее желания. Молодого человека не смущала ни разница в возрасте, ни болезнь Пиаф, к тому времени врачи диагностировали у певицы жесткий артрит, а потом — рак печени.

«Я вела ужасную жизнь, это правда. Но также — жизнь изумительную. Потому что прежде всего я любила ее — жизнь», — Эдит Пиаф.

Тео стал вторым мужем певицы, пара повенчалась в церкви. Окружающие обвиняли молодого человека в том, что он остается рядом с Пиаф только ради денег. Но Тео с обожанием смотрел на любимую женщину. Ему было все равно кто и что думал, он любил ее. Кормил с ложечки, читал ей вслух, дарил подарки, показывал комедии. Тео всегда был рядом со своим постаревшим, покалеченным жизнью и болезнями «воробышком», даже когда она перестала его узнавать.

Молодой супруг полностью содержал угасающую Эдит, изо дня в день, доказывая свою любовь. Так продолжалось 11 месяцев, столько прожила после венчания Пиаф. Буквально на смертном одре она сказала:

«Я не заслужила Тео, но я его получила…»

Певица умерла во сне 10 октября 1963 года. После смерти Эдит выяснилось, что Тео вместо огромного наследства получил долги супруги — 45 миллионов франков. Пиаф задолго до смерти осталась без денег, потратив состояние на лекарства, наркотики и просто безумные вещи. Певица полностью жила за счет мужа, а не наоборот…

В последний путь Эдит Пиаф провожали 40 тысяч поклонников. Тео погиб через 7 лет в автокатастрофе. Его похоронили рядом с любимой и венчанной супругой.

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