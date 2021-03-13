Чтo гoвopит eгипeтcкий знaк зoдиaкa o вaшeй жизни? Тoчнocть пopaзит вac!

У египтян есть двенадцать знаков Зодиака, как и знакомые нам знаки, они много говорят о человеке. Каждый из знаков символизируется египетским Богом, который, как полагают, поможет вам. Ниже приводится подробное объяснение всех египетских знаков Зодиака.

1. НИЛ (1-7 ЯНВАРЯ, 19 ИЮНЯ, СЕНТЯБРЬ 1-7, НОЯБРЬ 18-26)

Первый знак египетской зодиакальной системы означает начало. Люди, рожденные под этим знаком, ненавидят конфликт и очень эмоциональны, когда дело доходит до жизни. Они страстные, и они мечтатели. Знаки, с которыми они наиболее совместимы, — это АМОН-РА и СЕТ.2. АМОН_РА (8-21 ЯНВАРЯ, 1 ИЮНЯ)

Следующим знаком в системе является Амон-Ра. Это признак того, что у вас хорошие способности руководителя. Люди, рожденные под этим знаком, всегда мотивируют и поощряют других людей и действительно знают, как формировать и поддерживать команду. Они всегда уверены в своей позиции. Они наиболее совместимы с ГОР и НИЛ.3. МУТ (22-31 ЯНВАРЯ, 8-22 СЕНТЯБРЯ)

Это знак матери. Все, рожденные под этим знаком, имеют характер воспитателя, и это значит, что они – хорошие родители. Они — идеальный баланс идеализма и практичности. Они отлично подходят для ухода и обучения — как профессия. Они наиболее совместимы с АМОН-РА и ТОТ .4. ГЕБ(1-29 ФЕВРАЛЯ, 20-31 АВГУСТА)

Геб — самый чувствительный знак из всех. Это добрые и мягкие люди, которые действительно заботятся о мире, в котором они живут. Они чувствуют боль, которую природа чувствует и ненавидят, когда страдает окружающая среда. ГОР и СЕТ – 2 знака, наиболее совместимые с ГЕБ.

5. ОСИРИС (1-10 МАРТА, 27 НОЯБРЯ — 18 ДЕКАБРЯ)

Осирис имеет две отличительные стороны своей индивидуальности — они сильны и уязвимы, одновременно. Они четко следуют за своими мечтами. Они очень совместимы с ТОТ и ИЗИДОЙ.

6.ИЗИДА (11-31 МАРТА, 18-29 ОКТЯБРЯ, ДЕКАБРЬ 19-31)

ИЗИДА наиболее совместима с Осирис и Тот. Люди, рожденные под этим знаком, не любят конфликтов, и поэтому они не ходят вокруг да около и любят доходить до сути. Им не нравятся недоразумения; поэтому у них прямолинейный подход к вещам.

7. ТОТ(1-19 АПРЕЛЯ, 8-17 НОЯБРЯ)

Рожденный под этим знаком, является человеком, который решает все проблемы. ТОТ — есть Бог мудрости. У людей знака ТОТ отличная память они никогда не забывают лица людей, которые совершают хорошие поступки и остаются благодарными. Они хотят и ищут стабильные отношения, потому что они настоящие романтики в глубине души. Они наиболее совместимы с ИЗИДОЙ и БАСТЕТ.

8. ГОР (20 АПРЕЛЯ- 7 МАЯ, АВГУСТ 12-19)

ГОР — самый отважный знак. Им нравится рисковать и жить на грани, но чувство безопасности действительно сильно их успокаивает. Они звездные и оптимистичные. Они наиболее совместимы с ГЕБ и БАСТЕТ.

9. АНУБИС (8-27 МАЯ, ИЮНЬ-13 ИЮЛЬ 13)

АНУБИС — это знак, который любит одиночество. Они интроверты, которые наслаждаются мирной и спокойной обстановкой. Они страстны и испытывают сильные эмоции во всем спектре. Они наиболее совместимы с БАСТЕТ и ИЗИДОЙ. 10. СЕТ (28 МАЯ — 18 ИЮНЯ, 28 СЕНТЯБРЯ — ОКТЯБРЬ 2)

Это настоящие перфекционисты. Они не любят жить в застое и всегда жаждут перемен. Быть в одном месте слишком долго делает их несчастными. Этот знак наиболее совместим с НИЛ и ГЕБ. 11. БАСТЕТ (14 ИЮЛЯ-28 ИЮЛЯ, 23-27 СЕНТЯБРЯ, 3-17 ОКТЯБРЯ)

Все, что они хотят в жизни — это баланс, структура и спокойствие, они в постоянном поиске именно этого. Они чувствуют глубокую связь с метафизикой и обладают сильной интуицией. Они чрезвычайно совместимы с СЕКМЕТ и ГОР.

12. СЕКМЕТ (29 ИЮЛЯ — 11 АВГУСТА, 30 ОКТЯБРЯ — 7 НОЯБРЯ)

У людей, рожденных под этим знаком исключительное чувство справедливости, поэтому эти люди будут отличными судьями и законодателями.ГЕБ и БАСТЕТ – 2 знака, с которыми они наиболее совместимы.

Источник