Ватикан тайно клонировал лже-мессию?

Как сообщаетisrael365news.com, в Израиле разгорается грандиозный скандал вокруг незаконных раскопок Ватикана на Храмовой горе и, возможно даже, попытки Ватикана эксгумировать останки царя Давида с целью клонирования лже-мессии.

История начинается с Монастыря Успения Пресвятой Богородицы, построенном в 1910-м году на вершине горы Сион за пределами стен Старого города, около Сионских ворот. Храм был построен латинским Патриархатом в Иерусалиме на месте, которое Католическая церковь считает местом Успения Богородицы, на месте дома апостола Иоанна Богослова, рядом с Горницей Тайной Вечери.

В нескольких сотнях метров от этого аббатства есть еще одно принадлежащее Ватикану здание, так называемый «Дом Иосифа» и в Израиле уже много лет ходили слухи, что между этими двумя зданиями существует тайно построенный тоннель общей протяженностью 1970 футов и шириной 5 футов:

Поскольку речь идет о многослойном историческом памятнике, каким является вся Храмовая гора, никакие несанкционированные копания там проводить нельзя – за этим строго следит Управление древностей Израиля (IAA). И Управление древностей годами отрицало существование каких-то тоннелей.

Однако, к делу подключилось движение Регавим – общественное движение, созданное для защиты национальных земель и ресурсов Израиля. В итоге двухлетних разбирательств официалы признали, что да, действительно, какой-то там тоннель у Ватикана есть. И теперь вокруг тайной постройки этого тоннеля возникает скандал, в первую очередь потому, что строительство Ватикан проводил незаконное и Управление древностей тему замалчивало. Но это только вершина скандала. Комментируя ситуацию один из известных раввинов говорит так:

«Мы не знаем, что они забрали, когда рыли туннель. Мы даже не знаем, зачем они его выкопали. Зачем им тратить столько денег, чтобы рыть туннель, если они могут просто прогуляться по улице две минуты? Очень странно, что они роют туннель, и очень странно, что никто не хочет об этом говорить. Евреи никогда бы не посмели выкопать туннель под горой Сион. Как могла Церковь осмелиться сделать такое?».

И возразить на этот вопрос нечего. Иерусалим – это не Анадырь, для переходов между зданиями тоннели не нужны. Кроме того, если тоннель так уж был необходим, его могли построить году так в 1939-м, когда у евреев не было власти над своей землей. Зачем было тянуть с очень нужно постройкой так долго? А между тем по пути следования тоннеля (причем – только доказанной его части!) есть подземные помещения с древними артефактами, в частности традиционный вход в гробницу царя Давида.

Все это очень странно и реально выглядит не как строительство, а как незаконные раскопки. Но раскопки с какой целью? Iisrael365news.com пишет про это так:

Духовный лидер института Янар в Иерусалиме раввин Даниэль Асор в сказки про важное строительство не верит. По словам раввина Асора, этот туннель является средством Ватикана для эксгумации останков царя Давида, который, как они утверждают, был похоронен на горе Сион. Поскольку церковь католическая, раввин утверждает, что они действуют по указанию Ватикана. Раввин Асор добавляет, что это часть плана Ватикана – собрать ДНК с тела царя Давида и использовать его ДНК для «воссоздания» Мессии в попытке обмануть мир, заставив поверить в то, что Мессия пришел.

На первый взгляд теория, конечно, достаточно фантастическая. Тоннель прорыли, как говорят, 12 лет назад, но кто знает точно, тем более существование тоннеля всегда отрицали. Первое клонирование светлые адепты провели как бы в 1996-м году, но эксперимент был официальный. На самом деле, как говорят инсайдеры, клонированием человека военные и тайные общества занимались еще в начале 1970-х, так что может где-то в те времена и был построен тоннель. Чем в таком случае мог закончится эксперимент Ватикана мы даже не знаем, но следим за развитием событий.

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