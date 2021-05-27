Ученые: Древние тоннели в разных частях Земли могут иметь единую разветвленную сеть

В Сети регулярно появляется новая информация о древних подземных тоннелях, которые были кем-то вырыты в глубокой древности и простираются на тысячи километров.
Команда ученых предположила, что расположенные в разных частях света древние тоннели могут быть связаны между собой и иметь единую разветвленную сеть.
Данную гипотезу выдвинули исследователи на основании того, что поразительно схожая архитектура имеется у структур на территории Тянь-Шаня, Урала, Южной Америки, Сахары и Западной Европы.
В 2014 году польский археолог Ян Паенк заявил, что многие тысячелетия назад подземные европейские дороги связывали между собой многие государства. Как считают французские археологи, основная часть этих дорог была построена около 12 тысяч лет назад.
Австрийский ученый Генрих Куш поддерживает данную версию, заявив, что древние подземные дороги связывали между собой древние поселения европейского континента. Сами тоннели очень узкие, около 70 сантиметров шириной, и в некоторых местах даже наблюдаются следы устройства вентиляции и освещения. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Ранее сотрудники Управления регистрации прав земельной собственности в Великобритании предоставили информацию о том, что под Лондоном находится целая сеть дорожных коммуникаций, общая протяженность которых имеет тысячи километров.
Фото из открытых источников
В настоящее время у исследователей нет доказательств того, что древние тоннели связывают между собой разные континенты и страны. Для этого ученым еще предстоит провести ряд серьезных исследований, которые позволят обнаружить общий механизм создания дорог под землей по всей планете.