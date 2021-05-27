Ученые: Древние тоннели в разных частях Земли могут иметь единую разветвленную сеть

В Сети регулярно появляется новая информация о древних подземных тоннелях, которые были кем-то вырыты в глубокой древности и простираются на тысячи километров.

Команда ученых предположила, что расположенные в разных частях света древние тоннели могут быть связаны между собой и иметь единую разветвленную сеть.

Данную гипотезу выдвинули исследователи на основании того, что поразительно схожая архитектура имеется у структур на территории Тянь-Шаня, Урала, Южной Америки, Сахары и Западной Европы.