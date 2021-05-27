Будет ли война: предсказания великих провидцев на 2021 – 2022 годы

Станет ли 2021 год прелюдией к трагическим событиям и начнётся ли война в 2022 году? Попробуем разобраться, изучив предсказания наиболее признанных предсказателей.

Непростым для России и мира был 2020-й – год, когда пришёл коронавирус. Согласно Откровению Иоанна Богослова, за всадником «Мор» последует всадник «Война». Обострение политической ситуации в мире, который условно разбился на три сверхдержавы – Америку, Китай и Россию, даёт почву для размышлений.

Станет ли 2021 год прелюдией к трагическим событиям и начнётся ли война в 2022 году? Попробуем разобраться, изучив предсказания наиболее признанных провидцев.