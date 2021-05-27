Россия планирует отправить к Юпитеру корабль с ядерным двигателем в 2030 году

Роскосмос заявил, что планирует запустить космический буксир в межпланетное пространство к Юпитеру в 2030 году.

Энергетический модуль космического корабля «Зевс» представляет собой мобильную атомную электростанцию, назначение которой – производство энергии, необходимой для перемещения тяжелых грузов в глубокий космос.

Некоторые страны рассчитывают на такую технологию как на способ сокращения времени полетов в космосе. В настоящее время космические корабли для ускорения используют энергию Солнца или гравитацию.

По мнению экспертов, если сейчас полететь на Марс и вернуться обратно, потребуется более 3 лет, космический корабль с ядерной установкой сможет сократить этот срок на один год.

По словам исполнительного директора по долгосрочным программам и науке Роскосмоса Александра Блошенко, вся программа продлится 50 месяцев.

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