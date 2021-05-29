Секреты долголетия знаменитого хирурга Федора Углова, дожившего до 103 лет

По логике вещей, самое множество долгожителей должно быть среди врачей — они знают всё про то, что для организма полезно, а что нет, как правильно питаться, как отдыхать. Но статистика не подтверждает этот факт… Тем не менее есть феномены, на которых стоит равняться. Один из них — великий хирург, выдающийся учёный Фёдор Григорьевич Углов.
Фёдор Григорьевич родился в 1904 году, пережил 2 мировых войны, переболел тифом с тяжёлым течением, в советско-финляндскую войну служил старшим хирургом в медсанбате, спасал жизни в блокадном Ленинграде все 900 дней… И при этом всего 3,5 месяца не дожил до 104 лет!
Сослаться на генетику в этом случае не получится — отец профессора прожил 57 лет, мать — 75. Самое важное — что в свои 103 года доктор Углов обладал ясным умом, прекрасной памятью и неплохо себя чувствовал. А накануне столетия даже попал в книгу рекордов Гиннеса, как старейший оперирующий хирург. Он сделал это не ради славы — просто никто другой не хотел браться за сложнейшую операцию по удалению опухоли, оплетённой сосудами, с шеи пациентки.
В чём же секрет долгой жизни русского врача, чьи достижения в области хирургии специалисты с мировым именем приравнивают к полёту в космос?
У Фёдора Григорьевича была своя теория долголетия. Вот её принципы:
- постоянно давайте работу уму и телу: регулярная физическая и интеллектуальная нагрузка помогут вам сохранить интеллект и форму на долгие годы;
- укрепляйте иммунитет закаливанием;
- откажитесь от алкоголя и табака навсегда;
- соблюдайте умеренность в питании: избыточный вес и здоровье несовместимы;
- соблюдайте режим дня: ночь дана людям, чтобы спать;
- полноценно отдыхайте;
- любите и защищайте Родину — безродные долго не живут;
- с любовью выполняйте свою работу и уважайте чужой труд;
- умейте владеть собой и никогда не впадайте в уныние;
- берегите те личные ресурсы, что дала природа;
- не бойтесь посещать врачей;
- всегда делайте добро.
Поддержание нормального веса доктор Углов считал важнейшей задачей человека, который хочет прожить долгую, полноценную жизнь. Сам он, по словам жены, всегда находился в одном и том же весе: 70 кг при росте 170 см. Ел всё, но небольшими порциями, предпочитал натуральные продукты и избегал употреблять сахар.
Фёдор Григорьевич автор книг, монографий и научных публикаций. Эта статья написана на основе его труда: «Советы столетнего хирурга». В книге поднимаются вопросы бессмертия, победы над основными болезнями: сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и другими. Она посвящена тому, как прожить долгую и счастливую жизнь, насыщенную добрыми и полезными деяниями. Академик Углов рассуждает на темы: как победить насильственную смерть и преждевременную, болезненную старость. Можно сказать, что поискам «философского камня» он посвятил часть своей жизни и преуспел в этом. О секретах долголетия и здоровья доктор Углов знал точно не понаслышке, и поделился с нами своими знаниями в книге…