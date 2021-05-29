Секреты долголетия знаменитого хирурга Федора Углова, дожившего до 103 лет

По логике вещей, самое множество долгожителей должно быть среди врачей — они знают всё про то, что для организма полезно, а что нет, как правильно питаться, как отдыхать. Но статистика не подтверждает этот факт… Тем не менее есть феномены, на которых стоит равняться. Один из них — великий хирург, выдающийся учёный Фёдор Григорьевич Углов.

Фёдор Григорьевич родился в 1904 году, пережил 2 мировых войны, переболел тифом с тяжёлым течением, в советско-финляндскую войну служил старшим хирургом в медсанбате, спасал жизни в блокадном Ленинграде все 900 дней… И при этом всего 3,5 месяца не дожил до 104 лет!

Сослаться на генетику в этом случае не получится — отец профессора прожил 57 лет, мать — 75. Самое важное — что в свои 103 года доктор Углов обладал ясным умом, прекрасной памятью и неплохо себя чувствовал. А накануне столетия даже попал в книгу рекордов Гиннеса, как старейший оперирующий хирург. Он сделал это не ради славы — просто никто другой не хотел браться за сложнейшую операцию по удалению опухоли, оплетённой сосудами, с шеи пациентки.