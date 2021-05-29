Древние здания Индии на глубине шесть метров

Все знают, что на территории Индии находится бесчисленное число древних храмов, дворцов и их руин. Какие-то дошли до нас в более-менее сохранившемся виде и, возможно, являются не такими уж и древними. Другие мы видим лишь как остатки зданий, колонн, резных арок. Почти все списывают на завоевателей. Да, вероятно. Но есть факты, фотографии с раскопок конца 19в., начала 20в., где ясно видно, что фундаменты и основания индийских древних строений находятся на глубине нескольких метров.

К таким примерам относятся раскопки Паталипутры — столицы империи царя Ашоки. Официальная дата: 3 в. до н.э.



Раскопки Паталипутры.

Город был деревянным. На фотографиях мы видим остатки стен и мостовых из дерева. Но глубина, на которой это все нашли – поразительная. Опять археологи будут говорить, что это все культурные слои. А много ли они нашли артефактов, находок в этих культурных слоях? Находки начались только на том уровне, где лежали обломки колонн от дворца правителя. Выше – слои забвения. Почему в них нет каких-либо ценностей – археологи не уточняют. Но культурные слои образовались. Сами по себе, глиняную пыль с камнями надуло.



Раскопки Паталипутры.

Во время раскопок и сейчас.



Полированный столб из Паталипутры.



Полированный столб из Паталипутры.Общественное достояние.



Кумхрар Маурья уровень ASIEC 1912-1913 г.David Brainard Spooner.

Откопанная ранее и выставленная на обозрение колонна (второй слайд). Третий слайд – схема с расположением оснований колонн дворца. Но вернемся к деревянным строениям. Вернее, к остаткам деревянных строений, которые обнаружили археологи:

На раскопках работали местные жители, которые и не представляли по какой причине все это нашлось на такой глубине. Впрочем, сейчас и рядовые археологи, аспиранты, студенты на практике – тоже не задают таких вопросов. А если и задают, то ответы от своих зашоренных руководителей их устраивают. Никто ни тогда, ни сейчас не будет высказывать неудобных историкам версии. Катастроф в историческое время не было. Их ответ: были войны и все строения разрушало и закапывало время.

Оцените глубину. Человек с ростом примерно 1,7 стоит на поверхности современного уровня земли. Глубина основания древних строений – около шести метров. Подвальные помещения? Кругом подземные храмы или что еще могут предположить историки?

Деревянный город – это 3 в. до н.э. Т.е. ему более 2 тыс. лет. И дерево не сгнило в мокром грунте индийского климата. Такой возраст даже для каменных пород весьма приличный. За такой срок любая мраморная статуя превратится в «обмылок». А здесь дерево. Нет кислорода под землей – поэтому и не сгнило? Но там всегда есть бактерии и вода в сезон дождей. Процессы гниения идут круглый год. Считаю, что таким строениям не более 500 лет.

А что произошло? Древняя Патна, носившая ранее название Паталипутра, находится на правом берегу Ганга. Можно предположить, что во время катастрофического половодья и наводнения город был смыт и занесен слоем глины и камней. Но этого нет в истории. А если это событие было, то что стало причиной такого катаклизма? Глобальные ливни? Или сами ливни были из глины (от вулканического пепла)?

Еще одна версия — в горах произошли выходы огромного объема воды. Механизм и видео процесса показан в этой статье.

Старый рисунок г.Патна. Берег относительно высокий. Я не представляю что за наводнение должно быть, что бы занести метрами глины территории, удаленные от реки Ганг на километры.

Наводнения в долине Ганга, конечно, случаются. Пример августа 2016г. в районе г.Патна:

Не исключаю, что в прошлом происходили более катастрофические наводнения (по неизвестным пока нам причинам), которые разрушали города до основания и заносили их слоями глины.

Аналогичный пример, но с более молодым строением в Индии: раскопки дворца Чаттар Мансил в Лакхнау (на реке Гомти)



hindustantimes.com

К стенам прибило гондолу и накрыло ее слоем грунта. И здание тоже занесло глиной с образованием подземных этажей. Но об этом нет записей, т.к. для индийцев найти там подземные этажи было неожиданностью. Вот перевод из из новостей (второй и третий слайд):

Как рассказал изданию Hindustan Times директор фирмы-подрядчика Вишну Дев, во время расчистки подвала дворца рабочие наткнулись на каменные столбы, уходящие вглубь. Дальнейшие раскопки показали, что это были колонны большого зала.



«Мы стали убирать землю со всей положенной для этого тщательностью и следуя всем необходимым археологическим нормам. Следующее, что мы обнаружили, были художественно вырезанные кронштейны из песчаного камня, которые обычно используются для поддержания открытых навесов, что-то типа больших балконов. Но мы нашли их под землей. Тогда мы поняли, что под нами находится, как минимум, несколько этажей, о которых никто в современном мире не знал», – приводит рассказ Вишну Дева IndianDaily.



После проведения на месте раскопок необходимых изысканий департамент археологии штата Уттар-Прадеш планирует открыть памятник для посещения. По мнению властей штата, посещение подземных этажей дворца будет пользоваться большой популярностью, поскольку «подземного туризма» в штате еще не было.



Чаттар Манзил – дворец, построенный в Лакнау в конце XVIII – начале XIX века князьями провинции Ауд Империи Великих Моголов. На протяжении многих лет дворец был резиденцией местных князей и членов их семей. Во время Сипайского восстания в 1857-59 годах часть дворца была разрушена. После обретения Индией независимости во дворце размещалась американская НПО, а затем научно-исследовательский институт фармакологии. Сейчас это музей и историческая достопримечательность Лакхнау.

Неизвестные страницы недавней истории существуют во всех уголках планеты. Но историки упрямо игнорируют эти факты.

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