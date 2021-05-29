Интересные гипотезы: Земля — планета тюрьма

С тех пор как существует человеческая цивилизация, неравнодушный просвещенный ум человека пытается понять: почему на Земле так много зла и страданий? Где она, божественная справедливость? Почему даже духовенство и религии, призванные зажигать в сердцах любовь и понимание, испытывают ненависть к иноверцам, устраивают кровавые походы во имя веры?

Творческие люди всегда особенно сильно чувствовали несовершенство нашего мира. Так, Стендаль в минуту отчаяния воскликнул: «Единственное оправдание для Бога состоит в том, что он не существует».

Древнеримский философ Сенека, размышляя о поведении человека, заметил: «Вина не должна падать на наш век. И предки наши жаловались, и мы жалуемся, да и потомки наши будут жаловаться на то, что нравы развращены, что царит зло, что люди становятся все хуже и беззаконнее».

Еще более резко в адрес Homo sapiens высказался английский писатель Ричард Олдингтон: «Желание абсолютной справедливости для всех людей — мечта очень благородная, но это только мечта. Из плохой глины доброго горшка не получится, вот так же и с человеческим обществом, — ну, могут ли такие скверные животные, как человек, создать идеальное общество?»Не остались в стороне и наши современники. «Я не люблю мужчин, я не люблю женщин, мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль». Такую оценку планета Земля получила от режиссера и киноактрисы Ренаты Литвиновой.

Когда-то Константин Эдуардович Циолковский мечтал о том, что в будущем на Земле воцарится мир, установится идеальное общество, а сам человек превратится в совершенное существо, «человека лучистого». Увы, с тех пор прошло немало лет, а на планете не стало меньше войн и чудовищных преступлений, да и человеку далеко до совершенства.

Возможно, когда-нибудь нас действительно ждет переход на новый виток эволюции, но произойдет это совершенно не так, как мы можем себе представить.

Планета-тюрьма

Словно припоминая что-то важное и вечное, душа человека спрашивает себя: кто я? Откуда? В чем смысл моего пребывания на Земле? Куда я уйду после смерти?

Эти вопросы вовсе не случайны, если учесть, что одна из версий происхождения нашей планеты сводится к тому, что Земля — место, где человеческие души проходят этап перевоспитания, осмысления, корректировки. Это место, где все мы отбываем наказание. Место, название которому — планета-тюрьма. И потому изначально рассчитывать на заслуженное самим фактом рождения счастье и совершенный порядок мироустройства — занятие безнадежное, так как проживание на данной планете такой цели не ставит.

Наша настоящая Родина в другом месте?



Наша родина.cont.ws

Цель у каждого только личная -разобраться с самим собой, вспомнить свое божественное происхождение, развить светлые стороны души и вернуться… на родину.

В Книге Бытия есть указание на то, что когда-то мы жили в другом божественном месте и наши души не были заключены в телесные оболочки: «И выслал его (Адама) Господь Бог из сада Едемского…»; «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их»; «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят».

Колесо бесконечных перерождений

Если обратиться к буддизму, то можно найти определение, что жизнь человека представляет собой цепь непрерывных страданий. Жить — в понимании буддистов означает страдать. Возможно, поэтому, когда ребенок появляется на свет, он плачет, как будто душа понимает, что вновь родилась в материальном мире, на планете Земля. Через какое-то время память ребенка блокируется, и он забывает, кто он и где обитал до рождения. Буддисты верят, что человек не умирает навечно и через какое-то время наши души рождаются в новом теле, испытывают страдания, потом умирают и вновь рождаются.

Если человек ведет праведную жизнь, он тем самым улучшает свою карму и в будущем избавляется от страданий. Если человек совершает дурные поступки, то в следующих жизнях он обрекает себя на еще большие страдания. Основой буддизма является то, что человек способен разорвать колесо вечных перерождений и получить духовное освобождение, достигнув нирваны.

Духовный еврейский лидер XVII века Исайя Горовиц в своем труде «Две скрижали Завета» писал: «Сейчас, когда человек несовершенен и мир еще не достиг совершенства, предусмотренного при его сотворении, необходимо понимать, что если человек будет исправлен и достигнет совершенства, то «одежды кожаные», которые сейчас темны и непроницаемы, снова станут светом, причем еще более ярким, чем тот, что был до грехопадения».



Сансара.Общественное достояние.

Вверх по эволюционной лестнице

Чтобы вернуться в «Эдемский сад», человеку предстоит подняться по той же лестнице, с которой он когда-то был сброшен вниз.

С помощью опыта, проб и ошибок, потом и кровью постигая путь внутреннего совершенства, человек карабкается вверх по эволюционной лестнице, возвращаясь к Творцу. На каждой ступеньке приходится трудиться, отрабатывая личный урок. Каждый новый переход вверх надо заслужить — можно и застрять на какой-то ступени или рухнуть вниз. Путь только один: подняться от грубых низких материй до самых высоких, Божественных. Когда это произойдет, душа человека завершит свои земные воплощения и перейдет в качественно новую форму бытия.

Можно было бы предположить, что если все действительно так, то нет ничего проще, чем прервать свое заключение и добровольно покинуть это место. Но такое действие, как побег, только усугубит нашу участь и продлит пребывание на этой планете. Не зря суицид во всех религиях считается великим грехом. Программа духовного развития совместно с Божественным законом дает возможность человеку понять, из-за чего он здесь, провести внутреннюю переориентировку и правильно выполнить свой урок.

Но есть еще категория тех душ, кто мог бы освободиться и покинуть это место, но они остаются здесь ради близких и любимых, чтобы поддержать их и вместе пройти тяготы земной жизни. К таким людям относились учителя человечества, мудрецы и святые.

Дорога домой

Чем труднее человек переносит агрессию и несовершенство этого мира, чем сильнее он чувствует боль и страдание при виде голодных детей, бездомных животных, тем светлее становится его душа и тем ближе его дорога домой.

Наша душа тоскует, глядя на далекие звезды бесконечного неба, она помнит о своем внеземном происхождении.

Когда-нибудь мы вернемся туда, где царят гармония и радость, откуда мы когда-то пришли, где нас ждет настоящая миссия и где наше существование будет наполнено любовью и высоким смыслом. Где человек изменится настолько, что станет, как и предполагал великий Циолковский, «небывало разумным… лучистым существом, которое будет жить счастливо и вечно».

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