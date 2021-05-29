В США опознают летающие тарелки

Администрация Джозефа Байдена вскоре намерена раскрыть американской общественности данные о неопознанных летающих объектах, накопленные военными и спецслужбами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что власти относятся к НЛО «самым серьезным образом» и «расследуют каждый такой случай».

Дать комментарий по довольно экстравагантной для брифингов в Белом доме теме ее вынудил вопрос одного из журналистов, который напомнил о звучавших ранее планах властей в полном объеме рассекретить доклад о предполагаемых НЛО. Этот документ по будоражащей воображение публики теме готовит офис директора Национальной разведки США, а его презентация в конгрессе намечена на июнь.

Хотя Псаки, отвечая на вопрос, несколько раз улыбнулась, он не так игрив, как может показаться на первый взгляд. Поводом для подготовки доклада стали сообщения об участившихся случаях фиксации неопознанных объектов в небе над США, в том числе над закрытыми военными базами. Поскольку военные внятных объяснений на этот счет не дали, несколько конгрессменов заявили, что Пентагон либо недостаточно серьезно относится к этим аномалиям, либо не информирует законодателей и общественность. Беспокоят конгрессменов не столько инопланетяне, сколько то, что эти НЛО могут являться закрытыми военными разработками других стран, собирающими разведданные.