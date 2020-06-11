ТУННЕЛИ ПОД КОНТИНЕНТАМИ НЕ МИФ — РАБОТА РАСЫ И СУЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ЖИЛИ ЗА МНОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ ДО НАС

В 2003 году в российском городе Солнечногорск, недалеко от Москвы, местный водитель нашел штатный спасательный жилет ВМС США.

На нём была идентификационная надпись, подтверждающая, что он принадлежал матросу Сэму БЕЛКОВСКИ с эскадренного миноносца КОУЛ.

Разведка США недоумевала — 12 октября 2000 года после захвата террористами порта Аден. Тогда четверо моряков были убиты на месте, а 10 пропали без вести, включая Сэма БЕЛКОВСКИ.

Однако совершенно не понятно, как за 3 года спасательный жилет Сэма преодолел расстояние в 4000 километров по прямой линии от Индийского океана до Центральной России, пока неизвестно.

Объяснение можно найти в подземных туннелях, переплетающих континенты. Они созданы руками человека. Существует серьезная разница между ними и природными пещерами.

Они разработаны с невероятной точностью, с безукоризненной обработкой стен, и идеально ориентированы, но они также чрезвычайно древние.

Есть много сообщений о древних туннелях в Америке. Исследователь Эндрю Томас объясняет, что подземные вертикальные и горизонтальные туннели с полированными стенами, очень хорошо сохранены, а некоторые находятся в идеальном состоянии.

Тоннели не известной цивилизации

Эти тоннели прямые и пронизывают весь континент. Одним из мест, где сводятся несколько таких шахт, является гора ШАСТА в Калифорнии. Из неё тоннель ведет в Нью-Мексико.

О существовании этого тоннеля узнали после крупной аварии. В результате ядерного испытания в Неваде, через два часа после взрывов, в 2000-ах километрах от эпицентра, на канадской военной базе — были обнаружены высокие уровни радиации.

Оказалось, что у основания шахты, куда закладывали ядерный заряд, находилась большая пещера, которая является частью огромной системы тоннелей пронизывающие весь материк.

Эквадорские тоннели

В июне 1965 году в эквадорской провинции МОРОНА-Сантьяго, аргентинский исследователь Хуан МОРИЦ нашёл нечто немыслимое. Он тайно картографировал неизвестную систему подземных туннелей и вентиляционных шахт общей длиной более 100 километров.

Вход в туннель гигантский по размеру и тщательно высечен в скалах. На горизонтальных платформах он опускается на глубину 230 метров.

Оттуда начинаются ответвления с прямоугольными секциями и поворотами на 90 градусов. Их стены идеально гладкие. Повсюду встречаются 70-ти сантиметровые вентиляционные шахты, а также комнаты, сравнимые концертными залами.

Посреди одной из этих комнат, ученый нашел что-то вроде стола и семи стульев из неизвестного материала. Там ещё были большие золотые фигуры — ящериц, слонов, крокодилов, львов, верблюдов и бизонов. Были и такие фигуры — медведей, обезьян, волков, ягуаров, даже крабов и улиток.

Существует также библиотека с несколькими тысячами штампованных металлических пластин, написанных на неизвестном языке.

МОРИЦ обнаружил также — каменный тотем человеческой фигуры высотой 116 сантиметров, помещенной на глобус. Вдоль туннелей есть груды золота с рисунками пирамид, динозавров, и у одного из них есть символ пирамиды рядом с летающими змеями в небе.

В 1976 году, совместная англо-эквадорская экспедиция обратила внимание на один из многочисленных подземных туннелей в районе Лос-ТИОС на границе между Перу и Эквадором.

Там снова был обнаружен некий стол, окруженный стульями из неизвестного материала и спинками высотой более 2 метров.

Эта находка, заставила ученых предположить, что в этих туннелях может быть спрятано знаменитое золото индейских племен Южной Америки. В КИРАЕ и других уголках Земли есть множество подобных тоннелей.

Московское Метро – по готовым тоннелям

В последнее время ходят упорные слухи, что Московский метрополитен начал строиться в готовых уже тоннелях. И действительно, если вспомнить, в какое время он начал строиться, то понемногу начинает всё проясняться.

На тот момент страна была в ужасном состоянии, а особенно в экономическом. Посмотрите, с каким размахом построены станции. И не забудьте учесть тот факт, что специалистов такого уровня в разрушенной стране полностью отсутствовало.

А вот фотографий о трудовых буднях метро строителей под землёй, вы нигде не найдёте. Фотографий нет, скажете – держалось всё в строжайшем секрете. А почему – спросит любопытствующий человек.

В этом как раз и кроется тайна – дыма без огня не бывает, и то, что ни одна станция мировых метро не сравнится с убранством, богатством и качеством московских станций — не тайна ли?

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