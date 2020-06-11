Календарь Майя указывает на 2020 год?

Спустя 8 лет после мрачной даты 21 декабря 2012-го года, на которую майя обещали Апокалипсис, страхи в ожидания Конца Света снова возродились. И проблема, как оказалось, в календарях.
Сегодня общепринятым считается Григорианский календарь. Он был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен прежнего юлианского. Разница между календарями была 11 дней, после удаления которых получилось более точно отразить время, которое требуется Земле для обращения вокруг Солнца.
Однако, не всем эта идея понравилась и во многих странах Европы, в частности в Британии, в Лондоне, были бунты с требованием вернуть “украденные 11 дней”. И эти дни действительно были, похоже украдены. Причем, воровать их продолжают каждый год.
Ученый Паоло Тагалогуин поясняет в своем посте: «Число дней, потерянных в году из-за перехода на григорианский календарь, составляет 11 дней. В течение 268 лет по григорианскому календарю (1752–2020) 11 дней были потеряны 268 раз, что составляет 2948 дней. 2948 дней / 365 дней = восемь лет».
И его пост не единственный в своем роде. Многие люди, занимавшиеся темой пишут: «Когда мир переключился на григорианский календарь в 1700-х годах, мы потеряли около восьми лет в переводе. Так что технически да, сейчас 2012 год».
Восемь лет назад опасения Судного дня были вызваны неверным предположением, что календарь майя предсказывает конец света на 21 декабря 2012 года. Эта дата была расценена, как дата окончания 5126-летнего цикла в мезоамериканском календаре, который ученые и перевели на общепринятый григорианский. Но если григорианский календарь дни считает неправильно, то и перевод на него даты майя теряет всякий смысл.
Как более древний и потому более правильный исследователями предлагается Эфиопский календарь, использовавшийся Эфиопской и Эритрейской церквями. В его основе лежит коптский календарь, который, в свою очередь, базируется на египетском.
На сегодняшний день разница между эфиопским и григорианским календарями составляет 8 лет. Счёт лет в эфиопском календаре начинается с 29 августа 8 года н. э. по юлианскому календарю. Таким образом, в новое тысячелетие по этому календарю мы вступили 29 августа 2008 года и сейчас у нас как бы 2012-й год.
Исследователями для этой даты предлагаются всевозможные астрономические и геологические объяснения, а так же нумерологические формулы, которые предлагают как разные сценарии Конца Света, так и дату его реализации.
В качестве сценариев предлагается взаимодействие между Землей и сверхмассивной черной дырой в центре галактики, столкновение Земли с мифической планетой Нибиру, сдвиг полюсов, который проходит по известным майя циклам и так далее.
Тем не менее, с датой Конца Света у исследователей единодушия нет и единственное что понятно: сейчас на календаре 2012-й год и приблизительная дата 25 мая. Поэтому, если все эти расчеты верны и Конец Света действительно произойдет, то это будет не раньше, чем в декабре.