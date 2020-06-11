Календарь Майя указывает на 2020 год?

Спустя 8 лет после мрачной даты 21 декабря 2012-го года, на которую майя обещали Апокалипсис, страхи в ожидания Конца Света снова возродились. И проблема, как оказалось, в календарях.

Сегодня общепринятым считается Григорианский календарь. Он был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен прежнего юлианского. Разница между календарями была 11 дней, после удаления которых получилось более точно отразить время, которое требуется Земле для обращения вокруг Солнца.

Однако, не всем эта идея понравилась и во многих странах Европы, в частности в Британии, в Лондоне, были бунты с требованием вернуть “украденные 11 дней”. И эти дни действительно были, похоже украдены. Причем, воровать их продолжают каждый год.