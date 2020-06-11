10 научно подтвержденных фактов о людях, рожденных в июне

Те, кто появляется в начале лета, обладают целым рядом позитивных качеств.

Люди, рожденные в июне, как правило крупнее, выше, оптимистичнее и умнее.

Вот, несколько фактов о рожденных в июне, подтвержденных наукой.

Как правило, дети, рожденные в летние месяцы: июне, июле и августе, более счастливые.

По крайней мере, они реже подвержены воздействию сезонной депрессии, утверждают ученые Уровень освещенности — самый высокий в месяц их рождения, когда выпадает самый длинный день в году в июне. Возможно, именно благодаря этому они чаще сохраняют оптимизм.

Летние дети обладают гипертимными характеристиками, то есть сохраняют чувство оптимизма, чаще обращая внимание на позитивные моменты.

2. Они выше и крупнее остальных

Июньские дети, как правило, более крупные при рождении и вырастают более высокими, чем те, кто рождается в более холодные месяцы года.

К таким выводам пришли специалисты Из Кембриджского университета, которые провели исследование 450 000 людей.

Кроме того, исследователи выяснили, что рожденные в июне реже сталкиваются с ранним половым созреванием, которое может повышать риск развития папилломавирусной инфекции, подростковой беременности, рака груди, депрессии и диабета.

3. У них более налаженные внутренние часы

Время года, в которое вы родились может повлиять на ваш мозг.

Если вы заметили, то многие животные чувствуют время, не глядя на часы. Ученые выяснили, что люди, рожденные летом чаще обладают более стабильными внутренними часами, чем остальные.

Ученые из Университета Вандербильта провели эксперимент на мышах и проверили работу их внутренних часов в зависимости от света, который они получали: летом или зимой.

Результаты показали, что те, кто родился и вырос при воздействии летнего света, обладали более точными внутренними часами и показывали более предсказуемое поведение, чем рожденные зимой.

4. Реже страдают от депрессии

Люди, рожденные в июне, реже страдают от сезонного аффективного расстройства по сравнению с теми, кто родился зимой.

Ученые из Университета Вандербильт обнаружили, что рожденные летом в целом меньше подвержены риску развития психических заболеваний, включая депрессию и шизофрению.

Похоже, что солнечный свет, действительно, положительно влияет на наше настроение.

5. Склонны к перепадам настроения

Исследование проведенное в Европейском колледже Нейропсихофармакологии обнаружило, что циклотимический темперамент — склонность к быстрой и частой смене настроения чаще встречался у детей, рожденных в июне.

Поэтому, если в следующий раз вы обнаружите, что сердитое настроение ребенка быстро сменилось счастливой улыбкой, у этого есть возможное объяснение.

6. Чаще получают Нобелевские премии

Хотя данные этого исследования не были опубликованы в научном журнале, предварительные данные показали, что среди Нобелевских лауреатов было больше людей, рожденных в июне.

Это не значит, что ребенок, рожденный в июне, обязательно получит Нобелевскую премию, но у него определенно будет потенциал для великих дел.

7. Они чаще бывают совами

Возможно, все гениальные идеи приходят людям, рожденным в июне, именно по ночам.

Исследование, опубликованное в журнале Сон (Sleep) обнаружило, что те, кто родился в июне или весенние и летние месяцы, чаще ложились спать позже, чем рожденные осенью или зимой. Поэтому июньские люди чаще бывают “совами”.

8. Они реже бывают любителями экстрима

Исследования того, как время года влияет на уровень дофамина, показали, что любовь к экстриму чаще встречается среди тех, кто родился осенью или зимой.

Люди, рожденные в мае и июне реже искали острых ощущений и рисковали жизнью, чем их зимние собратья.

9. Они излучают энергию

Люди, рожденные в июне, обладают многими качествами, которые привлекают других. Они достаточно общительны, дружелюбны и легко заводят друзей.

Они не могут жить без путешествий, но в то же время любят экспериментировать на кухне. У них, как правило, есть мнение по любому вопросу, которым они с радостью поделятся, если их об этом попросят.

Другими словами, они способны привлечь окружающих, не прилагая больших усилий.

10. Изобретательны и обладают творческим мышлением

Рожденные в июне очень любопытны от природы и хотят изучать все на свете. Хотя они часто переключают свое внимание, им нравится узнавать понемногу во многих областях.

Их ум постоянно переполняют новые идеи и мысли, и им бывает трудно концентрировать свое внимание только на одной вещи. Творческий ум заставляет их быстро мыслить, и они хотят поскорее воплотить свои хорошо продуманные планы.

Их воображению нет конца, и они открыты любым идеям.

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