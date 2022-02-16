Цивилизация человекоподобных обезьян «Ванара» в древности построила мост через океан

Древнеиндийские эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата» содержат информацию о загадочной цивилизации разумных обезьян, известных как «ванары», которые жили в глубоких, теплых лесах и пышных джунглях. Существование таких видов всегда вызывало споры среди ученых, считающих, что их можно принять за людей племени. Но в древних текстах и писаниях ярко описаны их обезьяноподобные характеристики, такие как прыжки, шерсть, мех и хвосты.
В «Рамаяне» целая армия полулюдей-полуобезьян сыграла ключевую роль. Они сражались вместе с Господом Рамой, чтобы победить царя демонов Шри-Ланки Раавана и вызволить из плена его жену Ситу. Само слово ванара происходит от двух санскритских слов: vana («лес») и nara («человек»), что означает «лесной человек» или «житель леса».
Кроме того, говорили, что ванары обладают силой и ловкостью, превосходящими силу и ловкость обычного человека, и это одна из причин, по которой они смогли противостоять демоническим армиям Ланки. Считалось, что некоторые ванары были прямыми потомками богов.
Например, самый известный и могущественный из ванаров, Господь Хануман, был сыном бога ветра Ваю, главного индуистского божества, и, как известно, сам проявлял богоподобные способности. Фактически, он появляется в другом индийском эпосе, «Махабхарате», действие которого происходит тысячи лет спустя, что подразумевает его бессмертие.
Ученый Б Виджаяшри в своем журнале «Путешествие хвоста от Трета-юги до Двапара-юги» привел упоминание о том, что Хануман преградил путь Бхиме (могущественному персонажу «Махабхараты») в горах Гандхамадана в Гималаях.
Согласно Рамаяне, когда Ситу похитил 10-головый царь демонов Равана, Рама собрал армию Ванары. Выяснилось, что Сита находилась в плену на острове Ланка. Рама, не имея возможности переправить свои огромные силы обезьянолюдей через океан, получил совет морского бога построить мост через воду. Для его строительства Рама заручился помощью ванаров.
Ванары построили мост между материком и Ланкой, соорудив его из камней и валунов, которые по описанию напоминали горы. Считается, что строительство длилось пять дней, а его длина составляла 100 лиг. После завершения строительства мост позволил Раме переправить свою армию ванаров через океан на Ланку. Там Равана был убит, а Сита, жена Рамы, спасена.
Этот мост, известный под названием Рам Сету (Адамов мост), до появления снимков НАСА был всего лишь мифом. Точный возраст моста определить сложно. Согласно Рамаяне, его возраст оценивается в 1,7 миллиона лет, в то время как некоторые исследования утверждают, что ему всего 18 400 лет.
Доктор Бадринараянан, бывший директор Геологической службы Индии, провел исследование этого сооружения и пришел к выводу, что оно было создано человеком. Он и его команда пробурили 10 скважин вдоль линии Адамова моста. То, что он обнаружил, было поразительным. На глубине около 6 метров он обнаружил слой известкового песчаника, кораллы и материалы, похожие на валуны. Его команда была удивлена, когда обнаружила слой рыхлого песка, примерно на 4-5 метров ниже, а затем твердые скальные образования под ним.
Поскольку у нас есть вещественные доказательства одного из происшествий «Рамаяны», в котором участвовали ванары, могли ли они быть нашими самыми ранними предками? Может быть, тысячи лет назад на Индийском полуострове жил какой-то другой вид гоминид? Это вполне возможно.
Ancient Origin пишет: «Около 2,5 миллионов лет назад (незадолго до начала Трета-юги) эволюция человека сделала большой скачок с появлением рода «Homo». Homo habilis были первой группой приматов, способных использовать орудия труда. Примерно 1,8 миллиона лет назад дебютировали Homo erectus и Homo ergaster. Homo ergaster обитал преимущественно в Африке, а Homo erectus — в Евразии. Исследования этих двух видов показывают, что у Homo ergaster был меньший объем черепа, а у его кузена Homo erectus — больший. Исследования скелетной структуры Homo erectus показывают, что Homo erectus был крепким, что говорит о том, что они были сильнее современного человека».
Загадка цивилизации Ванара еще не раскрыта, но исследователи уже могут утвердительно заявить, что на планете когда-то жила цивилизация разумных обезьян.