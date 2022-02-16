Цивилизация человекоподобных обезьян «Ванара» в древности построила мост через океан

Древнеиндийские эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата» содержат информацию о загадочной цивилизации разумных обезьян, известных как «ванары», которые жили в глубоких, теплых лесах и пышных джунглях. Существование таких видов всегда вызывало споры среди ученых, считающих, что их можно принять за людей племени. Но в древних текстах и писаниях ярко описаны их обезьяноподобные характеристики, такие как прыжки, шерсть, мех и хвосты.

В «Рамаяне» целая армия полулюдей-полуобезьян сыграла ключевую роль. Они сражались вместе с Господом Рамой, чтобы победить царя демонов Шри-Ланки Раавана и вызволить из плена его жену Ситу. Само слово ванара происходит от двух санскритских слов: vana («лес») и nara («человек»), что означает «лесной человек» или «житель леса».

Кроме того, говорили, что ванары обладают силой и ловкостью, превосходящими силу и ловкость обычного человека, и это одна из причин, по которой они смогли противостоять демоническим армиям Ланки. Считалось, что некоторые ванары были прямыми потомками богов.