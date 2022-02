Ближайший Конец Света назначен на 20-е февраля

14 февраля в Инглвуде прошел финал НФЛ, в котором встретились «Цинциннати» и «Лос-Анджелес». «Лос-Анджелес» победил в матче со счетом 23:20, который миру стал известен только по завершении игры. Однако, как это часто бывает – накануне матча миллионы людей на тысячах сетевых площадок занялись вангованиями на предмет этого матча.

Конспирологи делали ванги на символизм самого события, поскольку в ряде фильмов, в которых сильно подозревают предиктивное программирование, именно во время того или иного громкого матча для США начинаются какие-то очень плохие события. Например, в известном фильме «Цена страха» (The Sum of All Fears) именно во время подобного громкого матча в Балтиморе была взорвана атомная бомба:

К счастью, атомного взрыва не произошло, но с чем конспирологи угадали определено, так это с символичностью счета 23:20 = 322. Возможно и скорее всего этом матч был точкой отсчета для неких важных событий.