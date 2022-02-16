Ближайший Конец Света назначен на 20-е февраля

14 февраля в Инглвуде прошел финал НФЛ, в котором встретились «Цинциннати» и «Лос-Анджелес». «Лос-Анджелес» победил в матче со счетом 23:20, который миру стал известен только по завершении игры. Однако, как это часто бывает – накануне матча миллионы людей на тысячах сетевых площадок занялись вангованиями на предмет этого матча.
Конспирологи делали ванги на символизм самого события, поскольку в ряде фильмов, в которых сильно подозревают предиктивное программирование, именно во время того или иного громкого матча для США начинаются какие-то очень плохие события. Например, в известном фильме «Цена страха» (The Sum of All Fears) именно во время подобного громкого матча в Балтиморе была взорвана атомная бомба:
К счастью, атомного взрыва не произошло, но с чем конспирологи угадали определено, так это с символичностью счета 23:20 = 322. Возможно и скорее всего этом матч был точкой отсчета для неких важных событий.
Вторым направлением вангований стал будущий итоговый результат матча. Смысла в этом угадывании было мало, разве что для тех, кто делал на этот счет какие-то ставки, тем не менее волна докатилась и до GLP. Причем, постеров оказалось так много, что админ стала не глядя сносить дубли ибо 10 тем про суперкубок на одной странице – это довольно много. Но, как оказалось, админ немного погорячилась и сделала роковую ошибку.
Одна из тем была начала господин со странным ником WWWIII. Обычно, имея в виду Третью мировую, люди пишут WWIII или WW3, но три буквы подряд – это немного ненормально. Хотя – речь может идти о намеке на интернет, точнее – на его конец.
В этой своей начатой теме господин WWWIII предсказал финальный итог матча, то есть что «Лос-Анджелес» победит в матче со счетом 23:20. А дальше господин WWWIII сообщил что-то типа “обратить внимание на дату 20 февраля 2022-го года”. В этот день “дерьмо полетит на вентилятор” и начнется Апокалипсис, так что так мол и так – “прощайтесь друг с другом, делайте последние распоряжения и приготовления”.
Поскольку таких постов на GLP всегда невероятно много, то никто не придал ему значения – и, тем более, на тот факт, что тему снесли. Но так получилось, что один из пользователей GLP лег спать, не выключая ноут с этой открытой вместе с десятком других темой. И каково же было его удивление, когда он прочитал вчерашние посты и обнаружил, что счет был предсказан идеально верно. Но обновить страницу не получилось – тема исчезла.
Тогда пользователь создал отдельный топик, куда стал созывать всех, кто видел удаленный пост и народ сейчас общими усилиями пытается восстановить все ванги удивительного провидца. Пока дело не сильно продвинулось с мертвой точки – топик успели посмотреть где-то 1500 человек и все запомнили только, что Конец света произойдет 20 февраля.
Почему именно 20-го? Что там было еще? На данный момент расследование только начато и продолжается и пока все идеи вертятся вокруг начала мировой войны в день окончания китайской Олимпиады. Насколько это второе пророчество удивительного ясновидящего правильное мы узнаем только через пять дней, так что следим за развитием событий.