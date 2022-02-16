Что дом расскажет о характере человека, его скрытых возможностях и энергетике

По дому или квартире можно определить характер человека и прочитать его энергетику. Психологи и эксперты в области эзотерики объединили усилия, чтобы научиться читать людей по их жилищу.

Характер человека можно прочитать по цвету глаз, по лицу. Если вы хотите повысить точность своих выводов, обратитесь за помощью к фактам, описанным далее. То место, где мы живем, лучше всего отображает все наши «скелеты в шкафу».

Чем выше забор вокруг вашего дома, тем более закрытым человеком вы являетесь. Если забор толстый и высокий, это говорит о том, что вы никогда не впускаете в свое окружение людей просто так. Вам не нравится, когда люди узнают, что происходит в вашей жизни.

Это помогает вам чувствовать себя более спокойно. Безопасность для вас на первом месте. Добиться вашего расположения очень сложно, поскольку ваше биополе очень сильное и непробиваемое. Отчасти это хорошо, ведь вас сложно сглазить. Также высокий забор может говорить о том, что вы любите заботиться о близких людях.

Беспорядок или чистота

Если у вас дома всегда все начищено до блеска, это значит, что вы чистой воды рационалист. В любви такие люди могут быть крайне холодными. Если хоть где-то есть небольшой творческий беспорядок — это хорошо, потому что такой человек точно не будет закрытым и холодным.

Если в доме царит полнейший хаос, это тоже не очень хорошо. Согласно наблюдениям, такие люди подвержены сильному негативному влиянию извне — сглазу, проклятиям, порче. Из плюсов можно выделить высокий интеллектуальный потенциал, чувственность, страстность.

Украшения и антиквариат

Если вы приходите в дом к человеку, а на вас смотрят красивые картины, золото и аксессуары, которые нигде не найти просто так, значит, перед вами типичный хвастун. Такие люди любят также выставлять напоказ свои достижения — медали, грамоты и так далее.

Шкафы, полные одежды, и набитый холодильник

Если у человека очень много различной еды, купленной впрок, и много разной одежды в шкафах, но самого человека модником не назовешь, значит, перед вами практичная и дальновидная личность. Энергетически такие люди очень приятны, потому что сторонятся конфликтов.

Окна

Большие окна в доме — признак экстраверта. Маленькие, очевидно — признак ярко выраженного интроверта. Что касается квартиры, где выбор окон недоступен, стоит обратить внимание на занавески. Если окна занавешены плотно, а на окне много растений, игрушек или чего-то еще, значит, перед вами интроверт. Обратная ситуация говорит о том, что человек открытый и любит общение, а находиться вблизи его ауры очень приятно.

Стены

Если человек выбирает квартиру или дом с малым количеством стен, либо сносит их, открывая пространство, это говорит о его любви к общению, открытости, готовности помогать близким. Он ответственен и обладает широкой душой, большим сердцем. Также он лишен страхов и внутренних барьеров в сознании.

Минимализм

Минимализм — это прерогатива замкнутых личностей. Такие люди предпочитают убирать все с глаз долой, ведь даже лишние вещи могут потревожить их и заставить чувствовать себя не в своей тарелке.

В противном случае вы будете иметь дело с людьми откровенными, открытыми и готовыми поддержать абсолютно любую тему. У них в доме все находится на виду, а о минимализме и речи не идет. Не путайте это с неряшливостью.

Симметрия

Если картины висят симметрично, а не хаотично, если кресла стоят идеально ровно относительно стола, а в самой квартире практически нет линий, которые выдавали бы асимметрию, то знайте, что у этого человека очень мощная интуиция. В такой квартире или доме создается впечатление того, что все выставляется с точностью до сантиметра.

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