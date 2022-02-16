4 вопроса, которые изменят вашу жизнь

Универсальный принцип Вселенной гласит: то, что не расширяется, сжимается. Вы идете или вперед, или назад. Что вы предпочтете? Планируете ли инвестировать в себя? Это один из важнейших навыков, который Стивен Кови называет «заточить пилу».

Напомню эту притчу: лесоруб без отдыха пилит дерево, пила затупилась, но он боится прерваться на пять минут, чтобы ее заточить. Бурная деятельность по инерции вызывает обратный эффект, и мы используем больше усилий, а достигаем меньше.

«Затачивать пилу» в переносном смысле значит инвестировать в самих себя, чтобы справляться с трудностями и достигать намеченных целей

Как вы можете совершенствовать жизнь, чтобы получить отдачу от инвестиций? Вот четыре вопроса, которые создадут условия для получения прибыли. Хорошие вопросы способствуют лучшему самопознанию. Масштабные вопросы ведут к трансформации.

1. КТО ВЫ И ЧЕГО ХОТИТЕ?

«Кораблю безопаснее в гавани, но не для этого он строился». (Уильям Шедд)

Каждому знакомо состояние творческого тупика. Мы застреваем в какой-то точке, и это мешает следовать своим значимым устремлениям. Ведь легче дрейфовать в безопасном режиме, реализуя сценарии, которые подобрали где-то по пути.

Этот вопрос поможет вам мысленно начать все еще раз, с конца. Чего вы хотите? Каковы ваши сильные стороны, увлечения? Как это задействовано в том, что вы делаете? Отражено ли в вашем расписании?

2. ГДЕ ВЫ И ПОЧЕМУ ВЫ ТАМ?

«Можно простить ребенка, который боится темноты. Настоящая трагедия — когда взрослый человек боится света». (Платон)

Навигатор не начинает работать, пока мы не окажемся в начальной точке, которую задали. Без этого не построить маршрут. Создавая жизненный план, разберитесь, как вы попали в место, в котором находитесь сейчас. Вы можете принимать отличные решения, но некоторые из них не дают результата, и вы поймете, почему, когда определите ошибочность своих установок и действий.

Выясните сначала, каковы обстоятельства, прежде чем иметь с ними дело. Мы не можем управлять тем, что не знаем

Где вы сейчас по отношению к тому месту, в котором хотите быть? Творческое напряжение между вашим представлением о будущем и реальностью начнет подталкивать вас в правильном направлении. Когда знаешь, где находишься, легче попасть туда, куда стремишься.

3. ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ И КАК?

«Мы становимся тем, что многократно делаем. Следовательно, совершенство не действие, а привычка». (Аристотель)

Цель и азарт необходимы для построения лучшей жизни, но без плана действий они лишь пустая фантазия. Когда мечты сталкиваются с реальностью, она побеждает. Мечта реализуется, когда цели поставлены и выработаны правильные привычки. Между тем местом, где вы находитесь, и тем, где хотите быть, глубокое ущелье. Ваш план — мост, который их соединит.

Что бы вы хотели делать такого, что не делаете прямо сейчас? Что мешает? Какие шаги сегодня помогут добраться туда, где вы хотите быть завтра? Ваши ежедневные действия совпадают с ними?

ФОТОGetty Images

4. КТО ВАШИ СОЮЗНИКИ И КАК ОНИ МОГУТ ПОМОЧЬ?

«Двоим лучше, нежели одному; у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо, если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». (Царь Соломон)

Иногда кажется, что мы одиноки в жизненном путешествии, но это не так. Мы можем использовать силы, знания и мудрость тех, кто вокруг нас. Мы склонны обвинять себя во всех бедах и в том, что не имеем ответов на вопросы.

Часто наша реакция в трудной ситуации — отстраниться и изолировать себя. Но в такие минуты нам нужна поддержка

Если вы окажетесь в открытом океане, где в любой момент можете утонуть, что вы предпочтете — звать кого-то на помощь или ругать себя за то, что плохо плаваете? Иметь союзников жизненно необходимо.

Большое будущее начинается с глубокого понимания себя. Которое тесно связано с положительной самооценкой и самоуважением. Знание себя позволяет вам управлять своими сильными сторонами и не расстраиваться из-за слабостей.

Эти четыре вопроса никогда не устареют. Они лишь приобретают со временем все большую глубину и объем. Направляют к лучшей жизни. Превращают информацию в трансформацию.

Источник