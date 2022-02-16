Откуда у фараона Тутанхамона кинжал из инопланетного металла?

Гробница Тутанхамона была найдена еще в 1922 году, но по-прежнему преподносит сюрпризы. Так недавно ученые выяснили, что кинжал фараона сделан из металла внеземного происхождения.

Исследователи из Миланского политехнического университета, Пизанского университета и Каирского университета использовали рентгенофлуоресцентную спектрометрию, чтобы определить состав ножа Тутанхамона, не повредив сам предмет.

Сталь лезвия содержит высокий процент никеля и микропримеси кобальта, фосфора и других веществ, которые позволяют предполагать, что сам материал, из которого был выкован нож, имел внеземное происхождение. Именно такой состав у обломка метеорита, найденного поблизости. Исследователь Даниэлла Комелли рассказала «Дискавери»: «Только один метеорит под названием Кхарга имеет никелевые и кобальтовые включения, которые соответствуют составу стали в лезвии».