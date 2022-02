ТОП-5 необычных языков, которые меняют представление о мире

Однако именно благодаря гипотезе Сепира-Уорфа появился огромный интерес к изучению экзотических наречий и исследованию отношений, которые складываются между мышлением, языком и культурой того или иного народа.

Редактор портала Nautilus Клер Кэмерон предлагает подумать над таким предложением:

I went to my neighbor’s house for something to eat yesterday (Вчера я пошла (пошел) к соседке (соседу) чего-нибудь поесть).