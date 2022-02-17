Почему запрещали носить короткие юбки в СССР

В Советском Союзе было другое отношение к морали и более строгие нормы приличия. Но из-за этого ли короткие юбки были под запретом? Почему такой крой был не распространен.
Начать стоит с того, что в моду короткие юбочки вошли на Западе. А из-за существования “железного занавеса” узнавать о трендах других стран то, что государство рассказывать не хотело, было тяжело.
Разумеется, сами по себе мини-юбки в стране были. Но они использовались не в быту, а на спортивных соревнованиях, например, по теннису или танцам. То есть короткую одежду призывали воспринимать как часть спортивного образа жизни, а не как элемент моды.
В 1957 году все переменилось за пару недель, все из-за фестиваля для молодежи и студентов, на который в социалистическую страну приехали из разных точек света. Тогда в Москву приехало около 34000 человек, которые, разумеется, не боялись выражать свою индивидуальность через одежду.
После фестиваля в стране начался настоящий бум коротких юбок. Даже старшеклассницы и выпускницы хотели быть похожими на зарубежных гостей, поэтому они переделывали свои школьные формы и укорачивали подол.
Дошло до того, что администрация школ стала замерять длину юбок. Если расстояние между краем и коленом превышало 10 сантиметров, школьницу ждал строгий выговор. Тогда находчивые девушки стали переделывать пояса, чтобы при затягивании ремня юбка становилась короче. Так что избавиться от этого явления моды так и не вышло.