Почему запрещали носить короткие юбки в СССР

В Советском Союзе было другое отношение к морали и более строгие нормы приличия. Но из-за этого ли короткие юбки были под запретом? Почему такой крой был не распространен.

Начать стоит с того, что в моду короткие юбочки вошли на Западе. А из-за существования “железного занавеса” узнавать о трендах других стран то, что государство рассказывать не хотело, было тяжело.

Разумеется, сами по себе мини-юбки в стране были. Но они использовались не в быту, а на спортивных соревнованиях, например, по теннису или танцам. То есть короткую одежду призывали воспринимать как часть спортивного образа жизни, а не как элемент моды.