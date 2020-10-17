Цинк: как принимать при первых признаках простуды

С наступлением сезона тотальных простуд и гриппа каждый задумывается о том, как укрепить иммунитет и обезопасить организм от болезней. Микроэлемент цинк эффективно борется с вирусами, снижает симптоматику простуды и усиливает иммунный ответ организма. В какой форме удобно принимать цинк?
Прием цинксодержащих препаратов в разы снижает вероятность подхватить ОРВИ и грипп, а если простуда все же одолела вас – заметно облегчает симптоматику и длительность заболевания.
Как применять Zn при простуде
Ежегодная эпидемия гриппа и риск заразиться коронавирусом – серьезный повод включить в рацион эффективные средства усиления иммунного ответа. Таким SOS-продуктом являются добавки с содержанием цинка (Zn).
Есть два способа приема Zn при простудных заболеваниях: пастилки на начальном этапе простуды и прием добавки на протяжении всего холодного сезона.
- Пастилки для рассасывания с минералом Zn не позволят вирусам попадать в тело человека. Практикуются высокие дозы Zn кратковременно.
- Zn в добавках принимается продолжительное время для усиления иммунной защиты. Но данный способ работает только в случае, если организму реально не хватает минерала Zn.
Пастилки с Zn
Рассасывающиеся пастилки с глюконатом цинка (C12H22O14Zn) – действенное средство для снятия симптоматики и продолжительности простуды. Прием пастилок с этим микроэлементом окажется результативнее, если начать его в первой стадии простуды.
Как действует Zn? Микроэлемент ослабляет активность вирусов в области горла и верхних дыхательных путей.
Результат действия пастилок будет зависеть от формы Zn. Рекомендуемые рассасываемые формы: глюконат цинка и ацетат. Применение же Zn в назальных препаратах чревато утратой обоняния.
Микроэлемент Zn в добавке
Кроме непосредственного действия на вирусы в период инфекции, добавки Zn минимизируют риск подхватить вирусную простуду.
Как действует Zn? Хроническая нехватка Zn ослабляет иммунный ответ организма. Такой дефицит может наблюдаться у детей, лиц преклонного возраста.
Доза при простуде
Для Zn существуют следующие предельные дозы:
- ребенку 1-3 года: 7 мг,
- ребенку 4-8 лет: 12 мг,
- ребенку 9-13 лет: 23 мг,
- подростку 14-18 лет: 34 мг,
- взрослому 19 лет и более: 40 мг,
- женщине в период вынашивания ребенка и лактации: 40 мг.
Продолжительное применение добавки Zn в чрезмерно высоких дозах может оказать токсичный эффект.
Добавки Zn настоятельно не рекомендуется применять параллельно с такими антибиотиками как фторхинол и тетрациклин (антибиотики просто не действуют). Препараты разносят по интервалам: прием антибиотика за 2 ч. до / через 4-5 ч. после употребления микроэлемента Zn.