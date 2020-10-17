Цинк: как принимать при первых признаках простуды

С наступлением сезона тотальных простуд и гриппа каждый задумывается о том, как укрепить иммунитет и обезопасить организм от болезней. Микроэлемент цинк эффективно борется с вирусами, снижает симптоматику простуды и усиливает иммунный ответ организма. В какой форме удобно принимать цинк?

Прием цинксодержащих препаратов в разы снижает вероятность подхватить ОРВИ и грипп, а если простуда все же одолела вас – заметно облегчает симптоматику и длительность заболевания.

Как применять Zn при простуде

Ежегодная эпидемия гриппа и риск заразиться коронавирусом – серьезный повод включить в рацион эффективные средства усиления иммунного ответа. Таким SOS-продуктом являются добавки с содержанием цинка (Zn).