Как заказать решение проблемы во сне: метод от Ирины Хакамады

Во время сна, когда рациональная часть мозга неактивна, наше подсознание работает на полную катушку. Если наяву сложно принять решение, подключайте интуицию. В статье мы расскажем о методе Ирины Хакамады, который выручает ее в сложных ситуациях: когда нужно переключиться, что-то решить, сделать выбор из нескольких вариантов или переосмыслить ситуацию. Пять простых шагов и всего одна ночь – и правильное решение у вас в руках.

Хорошо, если утром вам не нужно будет вскакивать по будильнику и бежать на работу. Ирина Хакамада советует выбирать для «перезагрузки» вечер и ночь пятницы или субботы.

Алгоритм Ирины Хакамады, который выручает ее в сложных ситуация

На этот промежуток времени откажитесь от привычных занятий: не ходите в фитнес-клуб, бар и другие людные места.