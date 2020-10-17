Как заказать решение проблемы во сне: метод от Ирины Хакамады

Во время сна, когда рациональная часть мозга неактивна, наше подсознание работает на полную катушку. Если наяву сложно принять решение, подключайте интуицию. В статье мы расскажем о методе Ирины Хакамады, который выручает ее в сложных ситуациях: когда нужно переключиться, что-то решить, сделать выбор из нескольких вариантов или переосмыслить ситуацию. Пять простых шагов и всего одна ночь – и правильное решение у вас в руках.
Хорошо, если утром вам не нужно будет вскакивать по будильнику и бежать на работу. Ирина Хакамада советует выбирать для «перезагрузки» вечер и ночь пятницы или субботы.
Алгоритм Ирины Хакамады, который выручает ее в сложных ситуация
На этот промежуток времени откажитесь от привычных занятий: не ходите в фитнес-клуб, бар и другие людные места.
Шаг 1. Уединитесь
Наш мозг работает беспрерывно, как компьютер со сложной программой: он с бешеной скоростью обрабатывает тонны информации. И естественно, он устает. Чтобы перезагрузиться, нужно сделать паузу, – «выдернуть мозг из «розетки». Выберите день и вернитесь домой пораньше. Отключите телефон, уберите подальше ноутбук, не тянитесь к пульту от телевизора – минимум внешних шумов. Попросите семью и друзей не беспокоить вас. Закройтесь от внешнего мира и просто побудьте в тишине до момента отхода ко сну.
Шаг 2. Займите руки мелкой работой
Займитесь каким-нибудь рукоделием, моделированием, лепкой или возьмите в руки предметы для развития моторики: китайские шары, четки, кинетический песок. Ирина Хакамада любит писать тушью и кисточкой иероглифы. Еще можно перебирать крупу или нанизывать бисер на леску. Выполняя мелкую работу руками, вы отключаете мозг от «старых» мыслей и проектов, от рутины прошедшего дня. Вас отпускают тревоги, вы настраиваетесь на творческую волну, необходимую для «ночного инсайта».
Шаг 3. Дайте мозгу задачу
Четко сформулируйте вопрос – чего вы хотите? Например: «Я хочу понять, как действовать дальше» или: «Мне нужно выбрать, какой из двух вариантов лучше». Закройте глаза и представьте чистый листок бумаги. Мысленно запишите на нем сформулированную задачу. Рассмотрите детали: оттенок бумаги, цвет чернил, которыми вы делаете надпись, контуры букв. Это упражнение даст мозгу сигнал, что задача реальная, и над ней надо работать. Теперь мысленно возьмите в руки листок с написанной на нем задачей и прикрепите его ко лбу, – словно вешаете магнит на дверцу холодильника.
Шаг 4. Ложитесь спать
Перед тем, как лечь спать, послушайте классическую или другую расслабляющую музыку. Полежите в теплой ванне с маслом лаванды или иланг-иланга. Затем отправляйтесь в кровать. Удержитесь от искушения в последний раз заглянуть в телефон, проверить почту, полистать ленту новостей. В противном случае, вся подготовка пойдет насмарку. Если вы все сделали правильно, сон будет крепким и спокойным.
Шаг 5. Утром запишите мысли
Проснувшись, возьмите лист бумаги, – уже не воображаемый, а реальный. Разделите его вертикально на две колонки. Слева запишите, какие ошибки вы совершили ранее при работе над задачей. Другой вариант: перечислите, что хотели бы улучшить в нынешней ситуации (например, в личной жизни). В правую колонку запишите идеи, как можно исправить ошибки.
Например: «Я сделал хорошо это, это и это. Но здесь и здесь упустил из виду такие-то факторы. Чтобы исправить недочеты, я сделаю так и так». Когда закончите, уберите листок в ящик стола. Теперь в течение дня мозг будет «переваривать» полученную информацию и подкидывать вам решения. Записывайте все, что пришло на ум, не критикуя и не анализируя идеи.