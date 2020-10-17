Первая помощь при вирусных заболеваниях

Смена сезонов часто сопровождается вспышкой вирусных заболеваний – гриппа, ОРВИ, простуды. В это время важно укреплять иммунитет. Но что делать тем, кто уже заболел? Мы расскажем вам о том, как быстро избавиться от боли в горле и слабости.

Заболевание могут вызвать разные вирусы, всего их больше 200. Пользуйтесь рекомендациями, которые даны ниже, сразу, когда почувствовали недомогание, это поможет быстро справиться с проблемой. В случае применения этой схемы лечения для детей консультация врача обязательна, поскольку вирусы могут спровоцировать осложнения.

Что делать, когда почувствовали недомогание

1. Принять сорбент, обычный активированный уголь. Лучше принимать уголь в капсулах, он подействует быстрее за счет большей площади покрытия. Натощак утром рекомендуется принимать 3-4 капсулы.