Первая помощь при вирусных заболеваниях

Смена сезонов часто сопровождается вспышкой вирусных заболеваний – гриппа, ОРВИ, простуды. В это время важно укреплять иммунитет. Но что делать тем, кто уже заболел? Мы расскажем вам о том, как быстро избавиться от боли в горле и слабости.
Заболевание могут вызвать разные вирусы, всего их больше 200. Пользуйтесь рекомендациями, которые даны ниже, сразу, когда почувствовали недомогание, это поможет быстро справиться с проблемой. В случае применения этой схемы лечения для детей консультация врача обязательна, поскольку вирусы могут спровоцировать осложнения.
Что делать, когда почувствовали недомогание
1. Принять сорбент, обычный активированный уголь. Лучше принимать уголь в капсулах, он подействует быстрее за счет большей площади покрытия. Натощак утром рекомендуется принимать 3-4 капсулы.
2. Принять пробиотик через несколько часов после сорбента. Он поможет подавить развитие вируса в клетках слизистой желудочно-кишечного тракта. Дозировку можно превысить в 2 раза, если пробиотик обычный. Если пробиотик направлен на борьбу с респираторной инфекцией, принимать его следует отдельно от активированного угля между приемами пищи.
3. Принять липосомальный D витамин однократно, желательно в первой половине дня в дозировке 5000 единиц в сутки.
4. Принять водорастворимый C витамин – через каждые 2 часа, чтобы в общей сложности суточная дозировка составила от 1000 до 1500 мг. Если чувствительность желудка повышена, стоит выбрать «кислую» форму витамина.
5. Экстракт бузины в сиропе совместно с шипучими таблетками, содержащими цинк. Такой напиток поможет подавить действие вирусов и укрепить иммунитет.
Помимо этих средств полезно прополаскивать горло яблочным уксусом или грейпфрутовым экстрактом, разведенных водой. Также полезно рассасывать цинковые пастилки, дозировка не должна превышать 40 мг цинка в сутки. Облегчить состояние при вирусных заболеваниях помогает куриный бульон с добавлением чеснока. В течение дня нужно пить много жидкости, кроме воды полезно употреблять имбирный чай.
Чего нельзя делать при вирусном заболевании
Нельзя переносить болезнь на ногах, необходим постельный режим. Следует отказаться от аспирина, повышающего риск возникновения кровотечения. Температуру можно сбивать, если она выше 38,5 градусов. При назначении врачом антибиотиков нельзя принимать их вместе с цинком.