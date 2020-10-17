Лукизм, эйджизм и газлайтинг: простые примеры от психолога

Как же часто под сладким соусом дружбы и заботы нам скармливают унижения и оскорбления, щедро приправленные завистью. И если мы не спешим глотать предложенное блюдо, тут же предложат десерт из газлайтинга – за счет заведения, разумеется.

Случай первый. Клиентка общается с лучшей подругой.

— Надо мне новые джинсы купить. Эти протерлись.

— Ну, конечно, дорогая, с твоими ляжками сложно найти модель, которая продержится больше пары месяцев.

Ноги у клиентки, кстати, длинные стройные, фигура спортивная. Подружка, как выясняется, «пухленькая хохотушка», готовая всегда предложить конструктивный совет из области моды. А сама как одевается? Да обычно одевается, в простых магазинах. Зато всегда подскажет подруге, где у той складки на животе (у клиентки вес 50 кг при росте 172), где грудь обвисла, и какой длины юбки ей категорически не идут. Такая псевдозабота на самом деле тянет на бодишейминг. Ну и зависть в нагрузку. Сама подружка, конечно, вся из себя бодипозитивная с установкой «хорошего человека должно быть много».

Справка: бодишейминг – попытка пристыдить человека за неидеальное тело и несоответствие его форм и размеров неким стандартам красоты. С этой формой дискриминации может столкнуться кто угодно, независимо от размера груди и объема талии. Сюда относятся как «толстые» шутки из серии «Где будем талию делать», так и милые подколки типа: «Это у тебя-то грудь обвисла? Да чему там обвисать с твоим минус первым :)» Все это неизменно по дружбе и с наилучшими намерениями.

Случай второй. Две подружки беседуют в кафе.

— Что тебе дедушка Мороз на Новый год принесет?

— Курсы экстремального вождения.

— О, хорошая идея, только все равно нет ничего хуже бабы за рулем!

Вроде никакого оскорбления и ничего личного. Просто человек высказал свое мнение. Только вот вдруг пахнуло мизогинией. Мне кажется, один из худших видов женоненавистничества – это женская мизогиния – унижение себе подобных. Я не говорю, конечно, что во всем должна быть женская солидарность, но все же, если мы сами обесцениваем и высмеиваем женщин, чего ждать от других?

Случай третий. Личный. Случайно встретила сотрудницу с бывшей работы.

— А с чего ты решила вдруг психологом заделаться?

— Ну, во-первых, мне интересно, а во-вторых…

— Да, в принципе, чем еще зарабатывать на старости лет? Ты не вино, с возрастом лучше не становишься. А чем старше психолог, тем доверия больше. Да ты умна, мать.

Вот вроде и похвалила, и одобрила, а ведь чистейшей воды эйджизм.

Справка: эйджизм (от англ. Age – возраст) — дискриминация по возрастному признаку. Как правило относится к найму на работу, но не менее противно и в личных отношениях.

А что будет, если одернуть человека и высказать вслух, что вам неприятно? Скорее всего в ответ вы получите искреннее недоумение и отрицание: «Ты с ума сошла? Что еще придумала. Ничего я подобного не говорил.» Знакомьтесь – газлайтинг.

Справка: газлайтинг – (от английского «Газовый свет» — фильм 1944 года, снятый по одноименному детективу) — обесценивание чужих переживаний, отказ признавать факты и нести ответственность за свои действия, обвинение пострадавшей стороны в том, что ей почудилось.

Помимо множества возможностей современный мир подарил нам богатую палитру психологического насилия. Ведь абьюз — это не только заламывание рук и синяк под глазом. Существует огромное количество видов эмоционального унижения и дискриминации. Большинство терминов английского происхождения и пришли к нам из западной культуры вместе с движением феминизма (настоящего, ратующего за права женщин в обществе и на рабочем месте, а не за небритые подмышки и право пересесть кому-то на лицо).

Старые добрые шовинизм и сексизм не сильно изменились за последнее десятилетие. Женщины по-прежнему зарабатывают меньше мужчин даже на руководящих позициях, их все еще обязывают контрактом не рожать и не выходить замуж. И, конечно, никто не отменял так называемый «доброжелательный сексизм» типа «для женщины ты неплохо справляешься» и не менее «доброжелательный эйджизм» типа «удивительно, как хорошо ты соображаешь для женщины твоего возраста».

Харассмент – (от англ. harass – беспокоить, доставать) сальные шуточки, предложения и намеки сексуального характера, хватание за коленки и другие места без вашего согласия. Как и лукизм с эйджизмом, это понятие пришло к нам из формата бизнес-отношений на рабочем месте. Если преподаватель предлагает студентке пятерку за услугу интимного характера, это харассмент и, кстати, нарушение закона, которое может стоить ему карьеры.

Лукизм (от англ. Look – выглядеть, внешний вид) тоже пришел в повседневное употребление из рабочего формата. Если из двух кандидатов с одинаковыми квалификациями выбрали ту, что красивее, это лукизм. Иными словами, когда красота важнее рабочих качеств, это нарушение прав и профессиональной этики.

Если раньше сравнение с персиком из уст рыночного продавца воспринималось как комплимент, то теперь это один из вариантов кэтколлинга (от англ. звать кошек – типа кис-кис, детка, иди к папочке). Сюда же относится привычка свистеть вслед проходящей мимо красотке или подмигивать приглянувшейся девушке в метро. И хотя у многих мужчин и женщин этот ничего не значащий флирт вызывает лишь улыбку, вы удивитесь, насколько неприятно, неловко и неуютно в этой ситуации чувствуют себя некоторые девушки и женщины.

Объективация – (от англ. Object – предмет, вещь) – отношение к женщине как к призу, части собственного имиджа, предмету интерьера или сексуальному объекту. По сути на этом до сих пор держится рекламный мир массового потребления товаров для мужчин.

Ну и наконец, мой любимый слатшейминг (от англ. slut – шлюха и shame – стыд), в котором не раз обвиняли меня на моей же странице. По сути, это теория, что любая не девственница старше 40, имеющая любовников и получающая удовольствие от секса, должна гореть в аду. А если она еще об этом и пишет в открытую, то тут вообще караул и «фу такой быть».

В нашем мире высоких технологий все еще живы гендерные стереотипы – навязывание определенных штампов и разделение интересов и видов деятельности на мужские и женские. Что-то из серии «розовое для девочек», «мужчины не плачут», «ну какой из бабы полицейский».

Сюда же можно отнести и мэнсплейнинг – (от слияния двух английских слов “man” мужчина и «explain» объяснять) – это любой пример снисходительного отношения к женщине в попытке объяснить очевидные и элементарные вещи. Самый смешной случай в моей практике, когда муж учил жену кормить грудью. Не спрашивайте.

А когда женщина поднимает шум из-за нарушения своих прав, она часто оказывается «сама виновата» — спровоцировала, не так одета, не там стояла. Это попытка обвинить жертву в том, что с ней произошло называется виктимблейминг (от англ. victim- жертва и blame – обвинять). Как вы знаете, я не фанат путать вину и ответственность, но категорически не согласна с любым проявлением «самавиноватинга» в ситуациях с насилием.

Что можно сказать в заключение. Знайте свои права и грамотно расставляйте границы. Если вам некомфортно, не бойтесь озвучить свое недовольство. Не надо смущаться или прятать неловкость за нервным смехом. Пусть неловко будет тому, кто неудачно пошутил или не обладает достаточным тактом. Пусть стыдно будет тому, чьи слова унижают. Пусть по счетам платит тот, кто нарушил закон и преступил черту. Не позволяйте сделать из себя жертву.

Кстати, все вышесказанное относится не только к женщинам. Я бы вообще посоветовала думать прежде, чем говорить, и примерять сказанное на себя. Если вам такое не по вкусу, вполне возможно, что и другому не понравится. Но это так, к слову.

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