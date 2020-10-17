Мы люди не местные на Земле

Некоторые исследователи приходят к выводу, что люди вовсе не с Земли. Правда это, или неправда, решать Вам…

Однажды один красивый воздушный шар вернулся из полета, который проходил на очень большой высоте. И внезапно выяснилось, что он оказался покрыт микроскопическими формами жизни. Которые, возможно, прилетели из космоса. Конечно, это весьма спорно, ибо давно известно, что бактерии живут в самых разных условиях. Однако этот факт вызвал ожесточенные споры о том, что жизнь зародилась вовсе не на Земле. А пришла на эту планету из космоса.

Мы не с Земли

Среди представителей научного мира есть те, кто утверждает — жизнь, на самом деле, зародилась на Марсе! Такой вывод они делают при анализе состава марсианских метеоритов. Ведь он (по их мнению) однозначно говорит о том, что концентрация определенных веществ имеет решающее значение для возникновения жизни.

В ходе другого эксперимента стало ясно, что аминокислоты на нашей планете могли появиться при столкновении Земли с кометами. Это предполагает, что жизнь может быть широко распространена во всей нашей Солнечной системе.

На эту тему есть одна весьма занятная книга. Ее написал американский эколог доктор Эллис Сильвер. Она называется «Люди не с Земли». В ней вся эта ситуация рассматривается под весьма интересным углом.

Автор утверждает, что люди никак не могут быть «коренными жителями» Земли. И, возможно, прибыли на эту планету из очень отдаленных мест. Сильвер приводит аргументы, основанные на особенностях физиологии человека. Он предполагает, что люди никогда не развивались одновременно с другими формами жизни на Земле. И что мы на самом деле пришли из других мест Вселенной. И, что возможно, мы попали в этот дивный комфортный мир с помощью внеземных существ. Это случилось десятки тысяч лет назад.

Это звучит безумно. Или даже провокационно. И, возможно, это противоречит Вашим убеждениям. Это нормально.

Другой взгляд

Однако, объективности ради, мы должны научиться смотреть на обычные вещи по-другому. Это нужно для того, чтобы понять нашу цель в этом мире. И осознать наше истинное происхождение. Именно это и делает Сильвер, известный защитник окружающей среды. Ведь этот человек потратил годы жизни делу очистки Тихого океана от пластиковых отходов.

Сильвер утверждает, что его книга основана на научной работе, посвященной очевидной разнице между людьми и другими животными.

«Земля приблизительно соответствует нашим потребностям как вида. Но, возможно, не так сильно, как первоначально предполагал тот, кто нас создал», — утверждает Сильвер.

Исследователь считает, что некоторые из хронических заболеваний, поражающих человечество, например, боли в спине, могут быть очень важным признаком того, что люди, на самом деле, появились в мире с меньшей гравитацией. Сильвер также говорит и о других уникальных человеческих чертах. Таких, например, как тот факт, что головы младенцев относительно велики. И поэтому женщинам трудно рожать детей. И в прошлом это часто было фатальным обстоятельством как для матери, так и ребенка. Или даже обоих.

Сильвер утверждает, что ни у одного другого вида на Земле нет этой проблемы. Он указывает на 223 дополнительных гена у людей. Это гены, которые не встречаются ни у одного другого вида.

Писатель считает, что человек имеет очень «серьезные недостатки», свидетельствующие о том, что мы вовсе не из этого мира.

Мы все больны

«Мы все хронически больны, — говорит Сильвер. «Если вы сможете найти хоть одного человека, который на 100% здоров и не страдает каким-либо (возможно, скрытым или неустановленным) болезненным состоянием или расстройством (в книге есть обширный список), я был бы чрезвычайно удивлен этому обстоятельству».

«Я считаю, что многие из наших проблем есть следствие одного простого факта — наши внутренние часы рассчитаны на 25-часовой цикл. Это было доказано исследователями снов. Однако земные сутки составляют всего 24 часа!».

Эта книга весьма интересна. Но, помимо нее, есть и другие исследования в различных областях физиологии человека. Они показывают, что в человеке есть что-то аномальное. Многие скрытые связи в ДНК, непонятные современной науке, вполне могут указывать на то, что мы — вид, созданный осознанно. Или даже специальным образом запрограммированный.

Откуда мы?

Сегодня существует множество предположений о нашем истинном происхождении. В своей книге Сильвер предполагает, что одним из мест истинного рождения человечества может быть Альфа Центавра. Это ближайшая к Солнцу звездная система.

Человечество считается самым высокоразвитым видом на планете. Однако оно на удивление непригодно для жизни здесь. И очень плохо приспособлено к условиям Земли. Людям наносят вред солнечный свет, сильная неприязнь к сырым продуктам, ужасно высокий уровень хронических заболеваний и многое другое. Плюс ко всему, среди многих людей преобладает чувство, что они здесь чужие. Или что здесь все «просто не так».

«Моя точка зрения, — утверждает Сильвер, — предполагает, что человечество не эволюционировало из каких-то непонятных обезьян. Оно, на самом деле, появилось совсем в другом месте. И было доставлено на Землю между 60 000 и 200 000 лет назад».

Споры о происхождении человека — это удивительная тема. И в последние годы она стала весьма популярна. Моделирование, проведенное с помощью суперкомпьютеров Ливерморской национальной лаборатории в США показало, что аминокислоты, строительные блоки жизни, вполне могли попасть на Землю с помощью комет или метеоритов.

И это предполагает, что наличие жизни на других планетах и спутниках Солнечной системы весьма возможно…

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