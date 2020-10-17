Слова на ветер: эти 4 знака Зодиака – чемпионы по количеству ложных обещаний

Вы точно хотя бы раз в жизни расстраивались из-за того, что кто-то обещал позвонить вам завтра, но… звонка вы ждете по сей день.
Некоторые люди не придают большого значения таким вещам. Как говорят, они хозяева своим словам: захотели – дали, захотели – забрали. И, возможно, частично в этом виноват их знак Зодиака.
Близнецы
Близнецы не выпускают мобильные телефоны из рук и не могут жить без социальных сетей, поэтому в реальной жизни частенько забывают о том, что обещают. В этом нет злого умысла, дело в том, что им просто нравится жить моментом. Если в какой-то момент вы не с ними, они не видят необходимости много общаться.
Стрелец
Стрелец с легкостью пообещает, что поговорит с вами завтра, но этого, вероятно, не произойдет никогда. Им нравится проводить время с другими людьми, но они любят спонтанность. Для них планирование кажется пустой тратой времени.
Козерог
Козерог настолько занят достижением собственных целей, что считает: текстовые сообщения и болтовня обо все на свете – это напрасная трата времени. Он не перезвонит, если только этот звонок не несет ему практичной пользы. И нет, его не будет мучить совесть.
Водолей
Водолей искренне хочет ответить на все сообщения и перезвонить всем, кому обещал. У него самые лучшие намерения, но он просто забывает. Из-за этого он поначалу искренне раскаивается и снова обещает поддерживать связь, но… также быстро об этом забывает.