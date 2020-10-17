А могла ли жизнь попасть на Землю из космоса?

Космос – абсолютно не пригодная для жизни человека среда. Но микроорганизмы – совсем другое дело. Помните тихоходок? Эти микроскопические существа славятся своей способностью пережить апокалипсис и неплохо себя чувствуют в открытом космосе, выдерживая кратковременное воздействие предельно низких температур, космической радиации и почти полного вакуума. Примечательно, что водяные медведи (water bears) могут оставаться в космосе в течение многих месяцев и даже лет в обезвоженном состоянии. Неудивительно, что подобные исследования наводят ученых на мысли о том, что жизнь могла зародиться не на Земле, а попасть на нашу планету из космоса. Так, согласно работе японских ученых, бактерии Deinococcus radiodurans могут пережить путешествие с Земли на Марс, так как способны выживать в космосе до 8 лет. Полученные результаты подтверждают возможность панспермии –возможного распространения жизни по всей Вселенной с помощью микробов, которые прикрепляются к космическим телам.

Бактерии в космосе

В ходе работы, опубликованной в журнале The Frontiers in Microbiology, ученые изучали бактерию, когда та была прикреплена к Международной космической станции – образец диаметром около 1 мм был прикреплен к внешней стороне станции на алюминиевых пластинах. Результаты исследования показали, что бактерии на внешней стороне МКС могут выживать в космосе годами. Команда также пришла к выводу, что бактерии Deinococcus radiodurans, используемые в эксперименте, могут даже совершить путешествие с Земли на Марс, намекая на вероятность нашего собственного внеземного происхождения.

Чтобы понять, как бактерии могут противостоять суровым условиям открытого космоса, ученые отправили скопления клеток бактерии Deinococcus radiodurans на Международную космическую станцию, которые находились там в течение трех лет, после чего были отправлены на Землю для дальнейшего изучения. Бактерии Deinococcus radiodurans крайне устойчивы к радиации из-за своей необыкновенной способности восстанавливать поврежденную ДНК.



Бактерии Deinococcus radiodurans.

Как отмечает издание New Scientist, японские ученые хотели выяснить, может ли эта способность позволить им выжить в суровых условиях космоса, где уровни радиации – особенно в ультрафиолетовом диапазоне – чрезвычайно высоки. Изучая образцы бактерий, побывавших в космосе, исследователи выяснили, что в то время как внешний слой был уничтожен сильным ультрафиолетовым излучением, на нижних слоях бактерии выжили. Более того, оказавшись в лаборатории, Deinococcus radiodurans смогли исправить повреждения своей ДНК и даже продолжить рост.

Исследователи из Токийского университета фармации и естественных наук в Японии отмечают, что сегодня никто не знает, где возникла жизнь. Если она возникла на Земле, то могла легко попасть на Марс и наоборот – если жизнь возникла на Марсе, то могла легко попасть на Землю. Если путешествия микробов между мирами возможно, то вероятность найти жизнь на планетах за пределами нашей Солнечной системы возрастает.

Издание Big Think приводит слова Жана-Пьера де Вера из Немецкого аэрокосмического центра (DLR), который не принимал участия в исследовании, о том, что результаты, полученные японскими учеными добавляют все больше доказательств панспермии – гипотезы о том, что жизнь может быть перенесена между планетами на метеоритах, выброшенных в космос после столкновения с астероидом. Де Вера считает, что будущие исследования должны сосредоточится на выяснении того, могут ли бактерии защитить себя от других видов излучения в космосе, например, космического излучения – электромагнитного излучения, имеющее внеземной источник.

Как возникла жизнь на Земле?

В первые дни своего существования наша планета постоянно подвергалась бомбардировке метеоритами, а также столкнулась с небесным телом, размером с Марс под названием Тейя, что, вероятно, привело к образованию нашего спутника – Луны. Это произошло около 4,5 миллиардов лет назад, а жизнь, согласно современным оценкам, зародилась на Земле около 4 миллиардов лет назад. Но существует ли связь между всеми этими столкновениями и нашим существованием? Учитывая медленный темп эволюции, относительно быстрое появление жизни вскоре после того, как Земля остыла, вполне может указывать на панспермию.



Солнечная система.Панспермия – это гипотеза о возможности переноса живых организмов или их зародышей через космическое пространство (как с естественными объектами, такими как метеориты, астероиды или кометы, так и с космическими аппаратами).

Отмечу, что среди вопросов, вытекающих из гипотезы панспермии – если мы – микробы с другой планеты, то почему во Вселенной больше нет жизни, возникшей подобным образом? Но если следовать этой логике, то существует высокая вероятность того, что космическая жизнь изобильна.

Однако многие ученые считает, что жизнь изначально зародилась на Земле. Этому способствовало огромное количество случайных факторов, таких как расположение планеты в Солнечной системы (Зона обитаемости), наличие спутника, а также в результате процессов, происходящих на Земле по мере ее остывания после формирования и столкновения с древней планетой Тейей. А как вы думаете, жизнь попала на нашу планету из космоса или наоборот – жизнь в космосе начала распространяться благодаря Земле? Ответ будет ждать в комментариях к этой статье, а также в нашем Telegram чате, присоединяйтесь.

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