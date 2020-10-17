Преимущества минимализма: 7 причин избавить свою жизнь от хаоса

Пространство, в котором вы живете, обычно отражает состояние вашего ума. Сейчас многие переходят на минималистский образ жизни, поскольку справляясь с беспорядком вокруг себя, они наводят порядок в своей голове.
Проделайте эти семь шагов, чтобы определить, какие вещи на самом деле представляют для вас ценность, и отпустите то, что не является таковым. Для этого вам нужно:
- Создать перечень вещей, определив каждую из них в определенную группу, типа «одежда», «документы» и т.д.
- Определите группы, содержащие большее количество вещей.
- Освободитесь от лишних вещей в этих группах.
- Освободитесь от всех лишних вещей в остальных группах.
- Определитесь, точно ли вы станете использовать вещи, не вычеркнутые из перечня. Освободитесь от лишнего.
- Решите, где вы станете хранить те вещи, которые оставили. Определите для них специальные места.
- Лишние вещи можно распродать или подарить кому-нибудь.
Чтобы мотивировать вас, ниже представим ряд причин начать жить в стиле минимализм:
1. Вы станете приобретать лишь те вещи, которые вам на самом деле необходимы
Постоянно задумывайтесь о том, для чего вы приобретаете эти вещи. Покупаться и храниться должно лишь то, что вам необходимо. Это позволит сделать пространство, в котором вы живете, более просторным.
2. Ваша жизнь станет более экономной
Покупать лишь то, что необходимо – это верный путь к экономии. Таким образом вы сможете подкопить деньги на то, что вам на самом деле нужно.
3. Вы повысите свою эффективность
Минимализм – это, кроме всего прочего, еще и экономия времени, так как вам не нужно будет тратить много сил на поиски вещей. К тому же вы избавитесь от стресса.
4. Ваша квартира станет просторной
Вам станет приятно перемещаться по своему дому, так как вы не будете постоянно на что-то натыкаться.
5. Ваша жизнь станет радостнее
Из вашей жизни уйдет лишний дискомфорт, так вы окружите себя лишь всем необходимым. Вам больше ничего не помешает. Вы перестанете отвлекаться на ненужные вещи.
6. Вам будет проще убираться
На уборку будет уходить меньше времени, и вы будете делать ее намного реже. Вам не нужно будет заниматься перестановкой и перекладыванием большого количества вещей.
7. Вы почувствуете свободу
Избавившись от лишних вещей, вы перестанете постоянно оглядываться на прошлое. Вы сможете побороть свою жажду приобретать еще и еще больше вещей.
Теперь у вас останется время на то, что быть просто счастливыми.