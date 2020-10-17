Преимущества минимализма: 7 причин избавить свою жизнь от хаоса

Пространство, в котором вы живете, обычно отражает состояние вашего ума. Сейчас многие переходят на минималистский образ жизни, поскольку справляясь с беспорядком вокруг себя, они наводят порядок в своей голове.

Проделайте эти семь шагов, чтобы определить, какие вещи на самом деле представляют для вас ценность, и отпустите то, что не является таковым. Для этого вам нужно:

Создать перечень вещей, определив каждую из них в определенную группу, типа «одежда», «документы» и т.д.

Определите группы, содержащие большее количество вещей.

Освободитесь от лишних вещей в этих группах.

Освободитесь от всех лишних вещей в остальных группах.

Определитесь, точно ли вы станете использовать вещи, не вычеркнутые из перечня. Освободитесь от лишнего.

Решите, где вы станете хранить те вещи, которые оставили. Определите для них специальные места.

Лишние вещи можно распродать или подарить кому-нибудь.

Чтобы мотивировать вас, ниже представим ряд причин начать жить в стиле минимализм: