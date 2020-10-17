Древние города, которые сейчас находятся под водой

Есть большое количество древних античных городов, которые покоятся на морском дне. Большинство из них уже было обнаружено подводными археологами. В этой же статье будет рассказано о пяти таких городах, оказавшихся под водой в различное время в прошлом нашей планеты.

Атлит-Ям, Израиль

Руины города обнаружили в 1984 году, по предположениям ученых он был воздвигнут около 7000 лет до нашей эры. Он является самым старым и большим городом из всех обнаруженных городов и отлично сохранился. Ученые до сих пор находят останки людей и многое другое в его затопленных улицах. Загадкой для ученых остается и причина его погружения под воду. Возможно это произошло из-за цунами.