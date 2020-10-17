Древние города, которые сейчас находятся под водой

Есть большое количество древних античных городов, которые покоятся на морском дне. Большинство из них уже было обнаружено подводными археологами. В этой же статье будет рассказано о пяти таких городах, оказавшихся под водой в различное время в прошлом нашей планеты.
Атлит-Ям, Израиль
Руины города обнаружили в 1984 году, по предположениям ученых он был воздвигнут около 7000 лет до нашей эры. Он является самым старым и большим городом из всех обнаруженных городов и отлично сохранился. Ученые до сих пор находят останки людей и многое другое в его затопленных улицах. Загадкой для ученых остается и причина его погружения под воду. Возможно это произошло из-за цунами.
Когда в 335 году нашей эры произошло землетрясение, то значительная часть древней Александрии ушла под воду. К сожалению, среди прочих затонувших строений, оказался и дворец Клеопатры. Археологам долгое время не удавалось обнаружить руины затонувшей части города, но в 1998 г. им это все-таки удалось. Им так же удалось отыскать и сам дворец с множеством артефактов внутри. Изучение подводного объекта продолжаются и наши дни.
Александрия.
Канопус и Гераклион, Египет
Эти два города служили защитниками врат Египта. Потоп, который случился более 1200 лет назад, стал причиной их гибели. По мнению ученых, города были построены над большими пустотами, в которых была вода. И вот какой-то момент города провалились в эти бассейны с водой. Обнаружить же руины этих городов смогли лишь в 1999 году, до этого момента ученые сомневались вообще в их существовании. Ученые опирались на рукописи и рассказы из мифологии, и сумели все-таки их обнаружить в 2000 году на глубине более 10 метров, со всеми их ними статуями, храмами, домами многим другим.
Павлопетри, Греция
Город Павлопетри самый древний затонувший город, найденный у южного побережья Лаконии, в Элафонису, на подводном участке между пляжем Пунта и островком Павлопетри, от которого и получил своё название. Площадь города была около 30 000 кв. метров. Все в нем осталось в том же состоянии, как и много тысяч лет назад, храмы, гробницы и т.д. Их как будто бы заморозило временем. По мнению ученых, причиной затопления города послужило землетрясения произошедшее в 1000 году до н.э.
Самабах, это город майя, который теперь находится в озере Атитлан, на глубине более 35 метров. А нашел его случайным образом, один дайвер любитель Роберто Самайоа в 1996 году. Археологи предполагают, что город затонул более 2000 лет назад. Что интересно, большая часть построек города относится к доклассической ветке истории майя, а именно, к периоду 2500 до н. э — 200 г. н. э.