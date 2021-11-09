ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА… (Из высказываний Сатья Саи Бабы)

1. » Люди, исследующие Космос, не продвинулись ни на йоту к своему сердцу. Люди летают в небе, как птицы, плавают в воде, как рыбы. Но они не научились жить на Земле, как человеческие существа…»

2. » Недостатки, которые вы замечаете в других, являются проекциями ваших собственных недостатков. Достоинства, которые вы видите в других, есть отражение ваших достоинств… »

З. » По сравнению с прошлым, среди людей заметно возросли дурные качества, злые действия и проявления жестокости… За пять с половиной тысяч лет истории, зафиксированной в писаниях, было тысяч пятнадцать войн. Эти-то войны и обесчеловечили людей… Люди становятся всё эгоистичнее и эгоцентричнее… »