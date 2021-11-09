ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА… (Из высказываний Сатья Саи Бабы)

1. » Люди, исследующие Космос, не продвинулись ни на йоту к своему сердцу. Люди летают в небе, как птицы, плавают в воде, как рыбы. Но они не научились жить на Земле, как человеческие существа…»
2. » Недостатки, которые вы замечаете в других, являются проекциями ваших собственных недостатков. Достоинства, которые вы видите в других, есть отражение ваших достоинств… »
З. » По сравнению с прошлым, среди людей заметно возросли дурные качества, злые действия и проявления жестокости… За пять с половиной тысяч лет истории, зафиксированной в писаниях, было тысяч пятнадцать войн. Эти-то войны и обесчеловечили людей… Люди становятся всё эгоистичнее и эгоцентричнее… »
4. » Критика других людей является очень большим грехом. Она подобна неизлечимой болезни. От неё нет лекарств. Критикуя окружающих, мы сталкиваемся с многочисленными трудностями… Порицая окружающих, мы накапливаем плоды их грехов, и это — закон Вселенной… »
5. » Есть много людей, которые, как попугаи, дают полезные советы о нравственности, религии и миропорядка; сами же не практикуют ни капли из этого. Они могут говорить, но не делать. Слова, лишенные опыта — вот болезнь, поразившая сегодня мир. »
6. » Как это странно и глупо, что вы, являясь воплощением самого Блаженства, ищите его повсюду. Оно в вас самих, а вы проводите жизнь в погоне за мелкими удовольствиями и пустыми наслаждениями материального мира. В чём причина такой сумасшедшей гонки? Это от вашего неведения и незнания того, что источник счастья — это и есть
вы сами… »
7. » Заслужите своим усердием и энтузиазмом право играть более важные и возвышенные роли, ибо в этом смысл и назначение жизни. »
8. » Пробудитесь! пробудитесь! пробудитесь! Больше нет времени дремать. Вы уже спите и грезите тысячи жизней. Если вы не проснётесь сейчас, этот шанс может не представиться вам снова в течение еще многих тысяч жизней. Пойдёмте со мной. Разделение сейчас неприемлемо… »
9. » Человек вечен по природе… То, что у каждого из вас есть чувство, что именно он не умрёт, есть величайшее чудо жизни… »
10. » Цель жизни человека — осознать свою собственную Божественность, Бога в себе. Сосредоточьте внимание на этой цели и не позволяйте миру материи полностью поглотить вас… Пробивайтесь сквозь облака иллюзии и двигайтесь к Свету, Источнику, Создателю — вездесущему Богу. Вот путь в Золотой век Сатья-Юга… «