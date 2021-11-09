ПОЧЕМУ УМНЫЕ И ДОБРЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ ХУЖЕ ЭГОИСТОВ: 3 МУДРЫХ ЦИТАТЫ БЕХТЕРЕВОЙ

«‎Что отличает умных людей? Они думают. Глупцы — это умные люди, которые не хотят думать, потому что думать не всегда приятно, не всегда можно прийти к четкому ответу — это тратит интеллектуальные и нервные силы, создается нервное напряжение. Что же делает «глупец», известный нам по сказкам, эдакиий Иванушка-дурачок? Он лежит на печи и буквально ни о чем не думает: поспать, да поесть — никакого интеллектуального напряжения. Его не заботят ни свои, ни чужие проблемы так сильно, как заботят сознательных и умных людей: они переживают, пытаются найти решение, решить внутренний конфликт и тратят уйму сил».

«Иванушка не тратит на это силы. Ведь если по честному, большинство проблем, о которых мы беспокоимся — пшик, они либо решаются сами собой, либо их решение не зависит от нас, а тем временем наибольший урон психике они наносят как раз тем, что мы ими крепко так озадачиваемся ими. И в этом «Иванушка-дурачок» обыгрывает даже самых умных из нас, он буквально оказывается умнее, сам того не подозревая, ведь не наносит вред своей нервной системе стрессом от напряженных интеллектуальных переживаний — одним из главных факторов старения.

Это, конечно же, не значит, что думать — плохо. Думать — полезно, но иногда и полезно быть «Иванушкой-дурачком», чтобы поберечь себя и на длинной дистанции оказаться умнее от того, что не думали о лишнем».

Добрые и честные против эгоистов ✔️

«‎Подлинная доброта — светоч человеческой души и искренности, но и у доброты есть свои минусы, особенно, если рядом с вами эгоисты. Добрый человек может простить многое и помочь многим, но он редко сам прибегает к помощи других и уж тем более редко использует других ради достижения собственных целей. Эгоисты нередко прибегают к использованию людей в собственных целях: вы можете знать десятки примеров, когда добрый человек живет на грани бедности, а не самый приятный и честный, живет довольно хорошо. В этой связи важно понять взаимоотношения добрых людей с эгоистами: нужно уметь распознать тех, кто вас просто-напросто использует.»

«‎Кто-то скажет, что доброта должна быть бескорыстной — это так. Но если вы из раза в раз помогает кому-то, а взамен вам не достается ничего — это не доброта, а добровольная самоэксплутация в интересах эгоистичного человека. Чем дольше добрые люди молчат, тем больше будет эгоистов. Помните, как говорится: «Добро должно быть с кулаками», иначе мы все так и будем задаваться вопросом, почему честные и добрые живут не в тех условиях, которых заслуживают и уходят на тот свет раньше положенного, а эгоисты получают все».

Нельзя помогать тем, кто этого не просил, даже если очень хочется ✔️

«‎Часто умные и добрые люди видят тяготы и изъяны жизни других людей, от чего им хочется помочь советом и делом, дабы вытащить человека из ямы. Но когда человек сам не хочет что-то сделать со своей жизнью, ни ваш ум, ни доброта, не помогут ему. Можно положить целую жизнь в попытках помочь близкому человеку изменить свою жизнь, четко видеть действия, которые нужно сделать и оказывать всецелую помощь, но пока человек сам не захочет поменяться и приложить усилия, никакая сила в мире не поможет ему. Даже когда мы видим, что человек не очень то хочется меняться, внутренняя инерция все еще подталкивает нас помочь ему, вразумить и увидеть результат, но из раза в раз мы будем разочаровываться».

«‎Это история и о людях с зависимостями, которые не хотят меняться и о тех, кому не хватает решительности в жизни и о тех, кто очень умен, но растрачивает свой потенциал — каждый раз, когда мы хотим помочь тем, кто этого не просил и тем, кто сам не прикладывает усилий — мы тратим свои силы в пустоту и не восполняем их. Хорошо, когда это понимание приходит быстро, но часто мы годами пытаемся помочь близким людям, которым это не нужно — их устраивает та жизнь, которой они живут и наша помощь — лишь данность, а не возможность. Усилия, затраченные на что-то, должны окупаться — таков закон природы. Пусть у вас большое доброе сердце и проницательный ум, но если вы помогает тем, кто это не ценит — вы предаете себя. Когда человек делает добро дело и видит его плоды, он чувствует ценность свои действий, сохраняет энергию и двигается вперед, но когда человек не видит плодов от своих действий, он устает и становится апатичным. Важно понимать, куда вы вкладываете себя и зачем, иначе не сделаете лучше ни ближнему, ни себе».

Надеюсь несколько философские мысли Натальи Бехтеревой помогут лучше разобраться в себе и людях вокруг, чтобы сделать жизнь чуточку лучше.

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