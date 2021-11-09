4 глaвныx пунктa cчacтливoй жизни: apaбcкиe пocлoвицы, кoтoрыe пepeвopaчивaют coзнaниe людeй

Мне импонируют люди, готовые учиться и меняться, сколько бы лет им не было. Я прихожу в восторг от фотографий, на которых 90-летние старички сидят, упершись близорукими глазами в философские талмуды.

Это — редкостное явление. В местечке, где я живу, в глухой, южной провинции, люди с 40-50-ти лет пребывают в уверенности, что все знают о жизни, и ничего нового чужой опыт им не принесет. Они «прозрели» и все поняли о том, в чем состоит счастье: мало делать и много получать. Брать больше, чем давать.

Жизнь дана для удовольствий, а не для пахоты. В друзья они выбирают только тех, кто слова поперек не скажет, будет соглашаться во всем. Зачем лишний раз душу баламутить? Легко разрывают связи с теми, кто позволил себе иметь иное мнение.

Это и называется — жить так, как тебе хочется. Вот только счастливыми назвать этих людей можно с большой натяжкой.

Многие прикрываются фразой: «Это не мы такие, а жизнь такая». Ею можно оправдать абсолютно все. Но ведь главное — результат?

На какие 4 пункта нужно опереться, чтобы ощутить себя счастливым человеком? Узнаем из персидских пословиц и арабских мудрых высказывания:

Родители

Когда родители улыбаются, сад в душе не устает цвести.

Отношения у россиян с родителями не такие, как на Востоке. Больше автономности и индивидуализма. Кто-то видит своих родителей раз в год, а то и реже. Считает себя взрослым, независимым человеком, который давно оторвался от маминой юбки и не нуждается в советах отца.

Восточные мудрецы уверены: именно родительское одобрение и поддержка вносят весомый вклад в картину вашей счастливой жизни. Тот, кто замещает это общение на общение с друзьями — многое теряет.

И самое главное: не подает пример собственным детям — как нужно обращаться с пожилыми членами семьи. Старость маячит за спиной каждого из нас.

Умение держать язык за зубами



Научился говорить — вырос. Научился молчать — поумнел.

Сирийский епископ Абу-ль-Фарадж говорил своей пастве:

«Я часто раскаиваюсь в том, что говорил, но редко сожалею о том, что молчал».

Риск в излишней болтливости есть не только в том, чтобы выдать свою или чужую тайну, но и сбить словом человека с его пути, невольно обидеть или нанести оскорбление, зародить в нем сомнения в дружбе или напугать его своими страхами.

Умение прощать

Умение прощать — свойство сильных людей. Слабые не прощают никогда.

Человек, который не понаслышке знает о том, что наш мир далек от совершенства, а люди от идеалов, не предъявляет высоких требований. Он лишь делит людей на тех, кого он принимает и допускает в своей жизни, и на тех, кого нужно избегать и игнорировать.

Носить в душе обиды — слишком тяжелая ноша, чтобы идти по жизни уверенно.

Простить — не значит забыть о поступке человека и любить его пуще прежнего. Это значит освободить себя от негатива и перестать доверять тому, кто это доверие не ценит.

Взгляд на жизнь

Если судьба не ладит с тобой, поладь с ней ты.