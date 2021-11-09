Стоит ли бороться за отношения: 9 вопросов, как путь к верному решению

Перед тем, как решиться на разрыв отношений стоит задать себе несколько вопросов, ответы на которые позволят решить – оставить все в прошлом или попытаться исправить ситуацию.
Ответы на эти вопросы помогут вам найти выход
1. Большую часть времени партнер(ша) раздражает вас? Со временем это чувство может перерасти в озлобленность, поэтому нужно пресекать его как можно раньше.
2. Он либо она ведет себя по отношению к вам не так, как вы ожидали? То, что у каждого человека есть определенные ожидания это нормально, но если близкий для вас человек категорически отказывается искать компромисс в спорной ситуации и абсолютно не учитывает ваши интересы, стоит задуматься над собственными ожиданиями и четко определить, что для вас является «окончательной чертой», пересечение которой приведет к разрыву отношений.
3. Вы завидуете отношениям других людей? Если ответ положительный, то стоит задуматься – комфортно ли вам в этих отношениях или может действительно не за что бороться.
4. Вы часто скрываете от партнера(ши) свои истинные мысли? Если вы боитесь высказать собственную точку зрения, подумайте, что провоцирует страх – ваше неумение разговаривать откровенно или негативная реакция партнера(ши)?
5. Пытаетесь ли вы постоянно исправлять «недостатки» друг друга? Положительный ответ говорит о том, что в ваших отношениях нет честности и нужно, чтобы один из вас приложил усилия и решил эту проблему.
6. Вы не доверяете ему или ей? Для начала постарайтесь выяснить, что служит причиной недоверия – разочарование в прошлых отношениях или вы точно знаете, что он или она вас обманывает?
7. Вы предпочитаете не решать проблемы, а оставить все как есть? Такой подход создает напряжение в отношениях, особенно, когда один из вас настроен на разговор, а другой не идет на уступки. Компромисс можно найти в любой ситуации. Постоянное уклонение от решения проблем рано или поздно спровоцирует «взрыв», не стоит этого допускать.
8. Вам не хочется проводить много времени вместе? Обычно это происходит из-за отсутствия доверия, поэтому обоим стоит определиться, кто чего хочет от этих отношений.
9. Многие общие знакомые интересуются, почему вы до сих пор не живете вместе? Близкие друзья, безусловно, желают вам лучшего, но прежде чем начать жить вместе нужно окончательно решить, подходите вы друг другу или нет.
Итоги
Если на шесть и более вопросов вы ответили «да», то над отношениями нужно работать. Не обязательно разрывать их, нужно учиться разговаривать и решать проблемы спокойно. Возможно, вы придете к выводу, что эти отношения не оправдывают ваши ожидания и вы хотите жить иначе.
Если на два-пять вопросов вы ответили «да», то ваши отношения на грани разрыва и стоит поработать над развитием коммуникативных навыков, возможно, это поможет наладить ситуацию.