Стоит ли бороться за отношения: 9 вопросов, как путь к верному решению

Перед тем, как решиться на разрыв отношений стоит задать себе несколько вопросов, ответы на которые позволят решить – оставить все в прошлом или попытаться исправить ситуацию.

Ответы на эти вопросы помогут вам найти выход

1. Большую часть времени партнер(ша) раздражает вас? Со временем это чувство может перерасти в озлобленность, поэтому нужно пресекать его как можно раньше.

2. Он либо она ведет себя по отношению к вам не так, как вы ожидали? То, что у каждого человека есть определенные ожидания это нормально, но если близкий для вас человек категорически отказывается искать компромисс в спорной ситуации и абсолютно не учитывает ваши интересы, стоит задуматься над собственными ожиданиями и четко определить, что для вас является «окончательной чертой», пересечение которой приведет к разрыву отношений.