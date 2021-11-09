6 ресурсов мира, без которых человечество может остаться в ближайшее время

1. Бананы

Казалось бы, бананы, которые лежат на полка магазинов круглый год, не исчезнут оттуда никогда. Однако на самом деле совсем скоро мы можем наблюдать, как минимум, переход этого фрукта в разряд дефицитных. А всё потому, что из сотен сортов бананов, самым популярным является Cavendish, и именно он может в скором времени пропасть.

Причиной такой печальной перспективы стал грибок — инфекционное заболевание, которое массово поражает банановые плантации Азии, Африки, и Латинской Америки. Более того, эта болячка способна сохраняться в почве не одно десятилетие, а значит, что вырастить бананы на том же месте удастся далеко не скоро. И пока генетикам и селекционерам не удаётся победить этот грибок, то количество бананов может существенно сократиться в магазинах в самые ближайшие годы.