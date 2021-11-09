Реинкарнация Бентрешит: Дороти Эди которая жила в Древнем Египте

Дороти Эди заявила, что в ее прошлой жизни, когда она была Бентрешит, храм Сети был окружен деревьями и имел красивый сад. Это противоречило данным археологов, которые утверждали, что в то время садов не было. Но затем археологи раскопали нечто невиданное — сад.

Раскопанный сад не был обычным садом где-то в Абидосе. Сад был расположен в том самом месте, где, по словам Дороти, должен был быть сад.

Многие люди по всему миру верят в реальность реинкарнации. Одним из захватывающих случаев реинкарнации является случай Дороти Эди: женщина, которая была любовницей и жрицей фараона в своей прошлой жизни, тысячи лет назад.

Дороти родилась в 1904 году в пригороде Лондона, Великобритания. Когда ей было всего три года, она случайно упала и сильно ушибла голову, и врачи объявили ее мертвой.

Однако чудесным образом Дороти Эди не умерла, и в тот же момент ее жизнь полностью изменилась. Ее поступки изменились и не были похожи на поступки обычного трехлетнего ребенка, и родители это заметили.

Неоднократно юная Дороти просила отвезти ее обратно домой, в Египет, за тысячи миль от пригорода Лондона. Она была уверена, что может вспомнить свою прошлую жизнь и что она родилась в другой жизни, за морем, в стране фараонов: Египте.

Дороти не только помнила, кем она была, но и помнила невероятные подробности того времени, когда она была египетской жрицей.

Согласно ее ожившей памяти, в прошлой жизни она была женщиной по имени Бентрешит. По словам Дороти, в прошлой жизни она служила при дворе фараона Сети. Радикальные изменения в ее поведении не поддавались объяснению, и Дороти сводила родителей с ума.

Однажды, рассматривая старые изображения храма Сети, Дороти заявила, что именно там находится ее дом. Она не могла понять, почему вокруг храма нет деревьев и садов, но была твердо уверена, что именно там она жила тысячи лет назад.

Однажды родители взяли ее с собой в Британский музей в Лондоне, когда она вошла в музей, ее поведение стало еще более странным, она побежала к мумиям Древнего Египта со статуями всех древнеегипетских богов и богинь, которые юная Дороти начала бесконтрольно целовать.

Вскоре после этого юная Дороти начала кричать голосом, который звучал странно, незнакомо и очень древне, оставив своих родителей в шоке.

Когда Дороти исполнилось пятнадцать лет, она уже начала изучать историю Египта, и именно тогда девушка увидела свой первый сон о мумии фараона Сети I.

Эта волшебная встреча вызвала многочисленные воспоминания о ее прошлой жизни, и именно тогда она начала складывать два и два.

Постепенно воспоминания и сны, а также знания о Древнем Египте, которые она постигала, привели Дороти к отказу от христианства и принятию старой политеистической религии Древнего Египта.

Дороти обладала невероятной способностью к изучению египетских символов. Она начала изучать египетские иероглифы в Британском музее, и ее учителя были поражены тем, как она смогла выучить новый язык с такой легкостью. Дороти утверждала, что ей легко дается изучение языка, потому что она не учит ничего нового, а только вспоминает забытый язык.

Дороти вышла замуж за Эмана Абдель Мегида, египетского студента, с которым познакомилась в Англии. В 1932 году, прибыв в Египет, Дороти поцеловала землю, осознав, что она наконец-то дома, и решила остаться только там. В конце концов, от их брака родился сын, которого она назвала — что неудивительно — Сети. Поэтому Дороти Иди называли Омм Сети, что означает «мать Сети».

В течение многих лет Дороти упорно пыталась вспомнить свою прошлую жизнь, собирая воедино головоломку тысячелетней давности.

Дороти узнала, что в прошлой жизни она была молодой женщиной по имени Бентрешит, которая с трех лет росла в храме Сети в Абидосе. Дороти утверждала, что ее неоднократно посещал дух по имени Хор-Ра, который помогал ей расшифровать секреты ее прошлой жизни.

Ее оставил в храме отец — солдат, который не мог заботиться о ребенке после смерти матери, скромной продавщицы фруктов. В своей прошлой жизни в храме Абидоса, где она стала жрицей и освященной девственницей, она встретила живого бога-фараона Сети I, и эти двое в конце концов полюбили друг друга.

Будучи возлюбленной фараона, юная Бентрешит забеременела, но, к сожалению, судьба таких отношений не имела счастливого конца. Верховный жрец храма сказал Бентрешит, что ребенок, которого она ждет, будет большим оскорблением для богини Исиды и может создать различные проблемы для фараона, поэтому она решила или была подстрекаема к самоубийству.

В течение многих лет Дороти помогала археологам в их исследовательской работе, доказывая, что каким-то образом ее захватывающая история была реальной.

В 1956 году Дороти переехала в Абидос, где она была известна как Омм Сети, и именно там она столкнулась с многочисленными испытаниями, которые проверили ее рассказы и знания.

Когда Дороти посетила храм Сети, главный инспектор из Департамента древностей, который знал о рассказе Омм Сети, решил проверить ее знания, чтобы выяснить, правдива ли ее история.

От нее потребовали, чтобы она в почти полной темноте стояла возле определенной настенной росписи. Там начальник отдела древностей велел ей опознать их по воспоминаниям о прошлой жизни. Ответы были правильными.

Картины и метки, которые опознала Дороти, никогда не видел никто в мире, так как они никогда не публиковались. Но она не только знала все ответы, но и рассказала начальнику отдела древностей о том, что еще не было обнаружено.

После этого Дороти помогала в раскопках и исследованиях в Древнем Египте.

Она переводила чрезвычайно сложные произведения искусства, которые не могли перевести даже величайшие археологи. Ее знание древнеегипетского языка помогало археологам, проводившим раскопки в Абидосе.

Многие исследователи жадно прислушивались к словам Омм Сети, когда речь заходила о древнеегипетской истории. Один из них — известный британский египтолог Кеннет Китчен. Однако Кеннет Китчен был не единственным.

Оказывается, Николас Ривз также принял во внимание ее видения, когда начал поиски «потерянной гробницы» царицы Нефертити. По словам Дороти Эди, гробница находится в Долине царей.

«Однажды я спросила Его Величество, где она находится, и она сказала мне.

Она сказала: «Почему вы хотите знать»? Я сказала, что хотела бы, чтобы ее раскопали, а она ответил: «Нет, не надо. Мы хотим, чтобы об этой семье больше ничего не знали».

Но она сказала мне, где это было, и я могу сказать вам следующее.

Это в Долине царей, и это совсем рядом с гробницей Тутанхамона. Но она находится в таком месте, где никому и в голову не придет ее искать», — засмеялась она. «И, судя по всему, она до сих пор цела».

Каждое утро Дороти отправлялась в храм, чтобы помолиться. В дни рождения Исиды и Осириса она наблюдала за церемониями еды, принося пиво, вино и хлеб, как это делалось тысячи лет назад.

Дороти рассказала, что в прошлой жизни, когда она была Бентрешит, храм Сети был окружен деревьями и имел прекрасный сад и позже он был найден именно там, где, по ее словам, должен был быть сад.

Такие невероятные знания и ее удивительные способности являются для многих людей достаточным доказательством того, что реинкарнация реальна.

Скептики всегда будут оставаться осторожными, когда дело касается подобных вещей. Однако многие жители Египта твердо верят, что Омм Сети, Дороти или Бентрешит, действительно реинкарнировала и жила во времена правления фараона Сети I тысячи лет назад.

Дороти скончалась 21 апреля 1981 года.

Ее запомнили, как невероятную женщину с невиданными знаниями об Абидосе, Древнем Египте и древнеегипетском языке.

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