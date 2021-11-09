6 главных признаков глупого человека

Вы познакомились с новым человеком, и не можете на первый взгляд оценить уровень его умственных способностей?
Вот список признаков, которые помогут вам понять, стоит ли человек вашего внимания, или он глуп. Общение с неумным человеком рано или поздно станет вас утомлять, лучше искоренить эту проблему как можно раньше.
1. Отсутствие чувства юмора – это не отличительная черта, это один из признаков незрелости ума.
Вспомните самый шикарный анекдот и с выражением прочтите его собеседнику. Реакция собеседника скажет сама за себя. Глупый человек не понимает юмора, не видит разницы между правдой и сарказмом, не чувствует тонкой иронии.
2. Чрезмерная суетливость, попытки обратить на себя внимание, слишком громкая речь – также признаки не слишком большого ума.
Не путайте с людьми, у которых природная харизма. Те, которые относятся ко второму типу, обычно не напрягают людей, они делают общение ярче. Представители первого типа даже внешне выглядят глуповато, а не весело.
3. Неумение построить диалог.
Речь не о замкнутых людях. А о тех, кто умеет говорить, но не умеет слышать. Если собеседник часто перебивает вас, всё время стремится к монологу, а не двустороннему общению, постоянно говорит только о себе, словно выпячивая собственное «я», значит он не только плохо воспитан, но и скорее всего глуп. Умные люди строят общение на взаимном уважении.
4. Глупцы – не сомневаются.
Слишком самоуверенные люди обделены умом. Сомнение в себе, своих талантах, своей внешности, умениях, правильности выбора – это свойственно умным людям. Глупцы во всем умнее и лучше других априори. Они так считают!
5. Глупцы не чувствуют собеседника.
Они не чувствуют, что ситуация неловкая, что собеседник не настроен на разговор. Обычно, это люди, которым даже не важно, случают их или нет. Их основная потребность – выговориться.
6. Суждения глупца всегда отличительны.
Они не видят «золотых середин». Для них есть только два резко противоположные стороны: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо», «черное» или «белое». Именно из-за этой особенности, они плохо разбираются в людях.
Они не могут вникнуть в ситуацию, и дать совет, потому что не вникают в ее смысл, контекст. Они слишком прямолинейны, в них отсутствует живое человеческое мышление, основанное не на принципах, а на велении души.
Источник: kakzachem.pw