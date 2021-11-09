6 главных признаков глупого человека

Вы познакомились с новым человеком, и не можете на первый взгляд оценить уровень его умственных способностей?

Вот список признаков, которые помогут вам понять, стоит ли человек вашего внимания, или он глуп. Общение с неумным человеком рано или поздно станет вас утомлять, лучше искоренить эту проблему как можно раньше.

1. Отсутствие чувства юмора – это не отличительная черта, это один из признаков незрелости ума.