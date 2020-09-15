Три утренние привычки, которые помогают Ричарду Брэнсону настроиться на успех

Утро задает уровень вашей продуктивности на целый день. Научитесь настраивать свой разум на нужный лад с самого пробуждения, и вы сможете повлиять на свое настроение и успехи, достигнутые за весь день.
Основатель компании Virgin сэр Ричард Брэнсон заработал миллиарды долларов (и, похоже, это для него было сродни развлечению). Сам бизнесмен приписывает часть достигнутого успеха своей приверженности просыпаться очень рано. Последние 50 лет он неизменно делает по утрам одно и то же.
Брэнсон говорит: «Независимо от того, в какой части мира я нахожусь, я стараюсь всегда просыпаться около 5 часов утра. Это дает мне возможность позаниматься спортом и провести немного времени с семьей, что заряжает меня позитивной энергией перед тем, как я приступлю к работе».
Но как такая установка просыпаться рано, физическая активность и времяпрепровождение с семьей помогают ему достигать целей? Ниже Брэнсон делится своими секретами.
1. Думайте в тишине и планируйте.
Результаты работы каждого человека будут более значимыми, если у него есть время подумать над своими приоритетами и составить план. Брэнсон ничем не отличается от других людей и использует тихие утренние часы именно для этого.
Бизнесмен отмечает: «Пробуждение в 5 утра дает мне время расставить приоритеты и эффективно расписать свой день. Я считаю тихий час перед тем, как весь мир снова закрутится, отличным временем для ознакомления с новостями и ответа на входящие e-mail. Это дает мне возможность начать день с чистого листа».
2. Поддерживайте свою страсть.
Страсть влияет на продуктивность, но что определяет саму страсть? Каким бы ни был ваш личный ответ, Брэнсон верит, что у вас появится больше времени на свои увлечения, если ваш будильник прозвенит пораньше.
Миллиардер говорит: «Спорт, чтение, общение и позитивное мировоззрение способствуют повышению активности и внимательности мозга. Страсть – это еще один важный фактор в поддержке сосредоточенности. Страсть излучает энергию и является необходимой для ведения бизнеса, требующего больших затрат времени и непростых решений».
3. Используйте время по максимуму.
Наконец, сэр Ричард подчеркивает, что наше время на земле ограничено. Так почему бы не использовать его с максимальной продуктивностью и удовольствием? Сон не поможет вам насладиться днем.
Брэнсон утверждает: «Жизнь – это не генеральная репетиция, поэтому мы должны проживать каждый день на полную. Я считаю, нет нужды говорить о том, что заполненные дни мы запомним лучше, чем те, когда мы смогли подольше поспать».