Три утренние привычки, которые помогают Ричарду Брэнсону настроиться на успех

Утро задает уровень вашей продуктивности на целый день. Научитесь настраивать свой разум на нужный лад с самого пробуждения, и вы сможете повлиять на свое настроение и успехи, достигнутые за весь день.

Основатель компании Virgin сэр Ричард Брэнсон заработал миллиарды долларов (и, похоже, это для него было сродни развлечению). Сам бизнесмен приписывает часть достигнутого успеха своей приверженности просыпаться очень рано. Последние 50 лет он неизменно делает по утрам одно и то же.

Брэнсон говорит: «Независимо от того, в какой части мира я нахожусь, я стараюсь всегда просыпаться около 5 часов утра. Это дает мне возможность позаниматься спортом и провести немного времени с семьей, что заряжает меня позитивной энергией перед тем, как я приступлю к работе».