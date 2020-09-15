Атлантропа — мегапроект прошлого века

Когда-то, в доисторическую эпоху, Африка и Евразия были вместе – входили в состав единого сверхконтинента Пангея. Помимо них, в неё входила почти вся суша на планете. В настоящее время Евразия и Африка – это два разных континента, при этом в некоторых точках они находятся близко друг к другу. Существуют футурологические исследования, предрекающие слияние обоих материков снова в единое образование.

Однако в недавней истории существовали проекты искусственного объединения этих материков. В данном случае речь пойдёт о проекте «Атлантропа», который разрабатывал немецкий архитектор первой половины ХХ века Герман Зёргель.

Всё началось в эпоху модернизма, предполагавшего совершение настоящих подвигов в науке, технике и искусстве, коренное переустройство окружающего мира. В двадцатые годы Зёргель, проникшийся этими идеями, и задумал своё проект. Прежде всего он предлагал перекрыть Гибралтарский пролив огромной дамбой, на которой можно будет установить гидроэлектростанцию.