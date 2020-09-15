Атлантропа — мегапроект прошлого века

Когда-то, в доисторическую эпоху, Африка и Евразия были вместе – входили в состав единого сверхконтинента Пангея. Помимо них, в неё входила почти вся суша на планете. В настоящее время Евразия и Африка – это два разных континента, при этом в некоторых точках они находятся близко друг к другу. Существуют футурологические исследования, предрекающие слияние обоих материков снова в единое образование.
Однако в недавней истории существовали проекты искусственного объединения этих материков. В данном случае речь пойдёт о проекте «Атлантропа», который разрабатывал немецкий архитектор первой половины ХХ века Герман Зёргель.
Всё началось в эпоху модернизма, предполагавшего совершение настоящих подвигов в науке, технике и искусстве, коренное переустройство окружающего мира. В двадцатые годы Зёргель, проникшийся этими идеями, и задумал своё проект. Прежде всего он предлагал перекрыть Гибралтарский пролив огромной дамбой, на которой можно будет установить гидроэлектростанцию.
По проекту на дамбе должна была разместиться 400 метровая башня.
На этой же дамбе должна была появиться огромная башня в 400 метров высотой, которая знаменовала бы величие человека вообще и подвиг сращивания континентов в частности. Дамба позволила бы понизить уровень воды в Средиземном море. Европейцы получили бы новые пахотные земли, а также возможность перехода на соседний континент. Помимо этой главной дамбы, нужно было построить добавочные – через пролив Дарданеллы, между Тунисом и Сицилией. Отдельной дамбой следовало перекрыть реку Конго и образовать огромное озеро.
Проект Атлантропа.alternathistory.com
Далее Зёргель предполагал начать европейскую колонизацию Африки. Приёмы искусственного орошения превратили бы Сахару в настоящий сад. Здесь европейцы, перебравшиеся на африканскую часть нового суперконтинента, основали бы поселения и развернули бы обширное хозяйство. По мнению архитектора, европейцы должны были бы прибывать в Африку миллионами.
Приход к власти в Германии нацистов не остановил Зёргеля, а лишь вселил в него новую надежду. Нацистские идеологи и сами предлагали массу безумных, просто шизофренических проектов, в сравнении с которыми предложение Зёргеля выглядело даже несколько более правдоподобным. Он надеялся, что идея колонизации Африки заинтересует «истинных арийцев». Даже в своей книге, посвящённой Атлантропе, он процитировал Гитлера. Однако Зёргель просчитался: нацистов интересовали совсем другие планы, и к его мнению они не прислушались.
Герман Зёргель
Зёргель умер вскоре после падения нацистского режима – в 1952 году. Своих грандиозных идей он так и не реализовал. Однако память о нём не стёрлась окончательно. Например, об этой истории знал Джин Родденберри – создатель фильма «Звёздный путь»; в одном из фрагментов фильма видно, как Гибралтар перегорожен огромной дамбой.