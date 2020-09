На Венере найдена жизнь, или мир готовится кого-то встречать?

Поиски учеными внеземной жизни, возможно, впервые увенчались успехом. В атмосфере Венеры им удалось обнаружить редкое химическое соединение, которое может указывать на существование там живых микроорганизмов.

Об этом в понедельник объявила международная команда ученых под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Гривз на специально созванной для этого пресс-конференции. Статья об открытии опубликована в журнале Nature Astronomy.

Обнаруженное вещество – фосфин (гидрид фосфора, PH₃) – это бесцветный ядовитый газ, который крайне редко встречается в естественных условиях. На Земле его в основном получают искусственным путем – в результате химической реакции на производстве.

Также фосфин выделяется при ударе молний и в результате вулканической активности, однако лишь в очень небольших количествах, а на Венере обнаружены значительные запасы этого газа.

Это и позволило ученым выдвинуть альтернативную гипотезу: дело в том, что в таких количествах фосфин может быть получен естественным путем в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде.

“Мы проводили эксперимент из чистого любопытства – просто чтобы испытать возможности такого мощного телескопа, как JCMT, – сказала профессор Гривз. – Я думала, нам удастся исключить возможность самых экстремальных вариантов – вроде того, что облака [на Венере] просто кишат живыми организмами. И когда мы получили первые указания на наличие в [атмосфере] Венеры фосфина, это был шок!”

Венера находится почти в полтора раза ближе к Солнцу, чем наша планета, и ее поверхность слишком раскалена, чтобы на ней могли существовать какие-либо формы жизни. Средняя температура там составляет около 460 градусов Цельсия – в таких условиях плавится даже свинец.

Однако ученые уже несколько десятилетий подозревали, что бактерии могут присутствовать в толще атмосферы планеты, состоящей преимущественно из углекислого газа с примесью азота и диоксида серы.

Чтобы проверить эту догадку, астрономы сначала изучили атмосферу планеты при помощи расположенного на Гавайях огромного инфракрасного телескопа JCMT (диаметр главного зеркала – 15 м), а затем уточнили полученные данные при помощи комплекса ALMA, состоящего из 45 телескопов в чилийской пустыне Атакама.

При этом ученые подчеркивают: пока это лишь свидетельство того, что жизнь на Венере может существовать – а не доказательство того, что она там существует. Не исключено, что фосфин имеет какое-то другое, неизвестное нам пока происхождение.

Комментарий : Официальная публикация в Nature Astronomy, которую упоминает BBC, лежит здесь, статья, которая обосновывает фосфин как сигнатуру наличия органической жизни лежит здесь, но не это главное.

Главное, что новость сообщают не только BBC, но и The New York Times, The Guardian, CBS NEWS – пишут все, кто может и кто не может, словно речь идет не о возможных пуках возможных микробов, а высадке астронавтов на планету в системе Альфа Центавра. И это странно.

Событие, мягко говоря так себе – что-то в этом роде каждый день сообщают научно-популярные СМИ, находя признаки жизни даже на экзопланетах. А тут что-то там нашли на Венере, или может быть даже и не нашли – но всё равно пишут все. Наверное, даже по телевизору вещают, чтобы донести бесценную информацию до каждого. Зачем?

Точного ответа на этот вопрос никто, конечно, не знаем, но у некоторых конспирологов есть подозрение, что пошла какая-то глобальная новостная раскачка – либо раскачка в преддверии новости подобного рода, например сообщения о падении где-то корабля инопланетян, либо далее последует какой-то синхронизированный стек новостей, в котором каждая последующая новость превосходит по мощности предыдущую. Сейчас на Венере нашли жизнь, через какое-то время в Сахаре, например, найдут воду и алмазы, потом кто-то важный отречется от престола, потом рухнут рынки, потом начнется война – как-то так, СМИ часто работают по этому принципу.

Наконец, есть еще вариант какого-то ритуала, связанного с Венерой, заставляющего всех повторять это слово одновременно и повсеместно. Зачем? Затем, что раньше Венера называлась именем Люцифер, поэтому когда СМИ хором поют про Венеру, они поют про Люцифера.

К слову фосфин, из-за которого происходит весь сыр бор – это, по сути, фосфор. А фосфор – это, по гречески, «несущий свет» и именно словом Фосфор греки назвали Венеру. К чему такое хоровое пение мы даже не знаем, но следим за развитием событий.

