Топ-10: Рождественские традиции, существующие в разных уголках мира

ображают эльфов. Эти культурные различия — только часть истории Рождества, праздника, который развился вместе с двухтысячелетней историей христианства.

Историки в целом сошлись во мнении, что Рождество получило своё происхождение больше из-за необходимости присвоить языческий праздник новохристианскому Риму. Однако празднование рождения Христа стало важным праздником и любимым многими, даже среди тех, кто не считает себя религиозными. Рождественское волшебство интересно отмечают во всём мире.

Читайте дальше, чтобы узнать о разнообразных рождественских традициях, существующих в разных уголках планеты.

1. Евльский козёл в Швеции

фото: pixabay.com

Каждый год, начиная с 1966 года, местные жители города Евле (G?vle), Швеция, в начале адвента строят гигантского соломенного Евльского козла на Замковой площади города. Евльский козёл — древний скандинавский символ с языческими корнями, однако гигантская версия была замыслом креативного рекламного профессионала.

С самого начала этой рождественской традиции, когда Евльского козла подожгли в новогоднюю ночь, попытки сжечь соломенную скульптуру стали такими же традиционными. Большинство козлов, установленных с тех пор, было сожжено дотла, несмотря на то, что это незаконно.

2. Делиться облаткой (Oplatek) в Польше

фото: ru.wikipedia.org

В канун Рождества польские семьи собираются вместе, чтобы делиться кусочками облатки, тонкого пресного теста наподобие вафли.

По традиции, муж выражает свои пожелания и надежды жене, после чего она берёт и съедает маленький кусочек вафли. Затем она выражает ему ответные пожелания, предлагая уже ему отломить кусочек облатки и съесть. После этого остальные члены семьи выражают добрые пожелания и отламывают кусочки облатки.

3. Рождественские крекеры в Великобритании

фото: pixabay.com

Праздничные игрушки, известные как «крекеры», появились в середине XIX века, когда один лондонский бизнесмен стал заворачивать конфеты и сладости в мятую бумагу. Современные рождественские крекеры очень популярны в Великобритании, и имеют форму трубки, где лежит маленькая игрушка, бумажная корона или конфета.

Двое гостей держат крекер за разные концы и тянут их на себя. Победителем становится тот, чей кусок окажется больше. Бумажные короны чаще всего носят во время ужина, и многие верят, что эта традиция восходит к римскому декабрьскому празднику Сатурналию.

4. Фестивали фонарей на Филиппинах

фото: pixabay.com

Уже более 100 лет на Филиппинах в середине декабря проводится Фестиваль гигантских фонарей (Giant Lantern Festival), известный как Лиглиган Парул (Ligligan Parul).

В настоящее время его проводят в городе Сан-Фернандо. В период праздника районы города создают огромные конструкции шириной 15 футов (4,6 м), наполненные тысячами светящихся лампочек, которые напоминают звёзды и дарят надежду в рождественский сезон.

5. Озорной ниссе (nisse) в Дании

фото: pixabay.com

Датский ниссе — это существо из скандинавского фольклора, известное своим невысоким ростом, белой бородой и остроконечной шапкой. Хотя на разных скандинавских языках они имеют разные названия, эти озорные духи могут быть очень милыми хранителями домов, в которых они живут.

Эти маленькие человечки приносят детям подарки на Рождество, а лучшей благодарностью для них является каша с маслом.

6. Рождественские ярмарки в Германии

фото: pixabay.com

Адвент — захватывающий период в Германии, во время которого открываются исторические рождественские ярмарки. Штрицельмаркт (Striezelmarkt) в Дрездене открылся в 1434 году и является старейшей рождественской ярмаркой.

Однако современные итерации теперь появляются по всему миру. На рынках вы найдёте глинтвейн, рождественские закуски и множество рождественских подарков, которые можно купить для родственников и друзей. Вы также найдёте различные вариации такого популярного символа привязанности, как «пряничное сердце» (lebkuchenherzen), пряник в виде сердца с узором.

7. Мексиканское Рождество Лас-Посадас (Las Posadas)

фото: pixabay.com

Между 16 декабря и кануном Рождества мексиканцы отмечают 9-дневный праздник, известный как «посадас». Это дни молитв, шествий, пиньят и празднования в честь путешествия Марии и Иосифа из Назарета в Вифлеем.

Празднование завершается мессой в сочельник и большим пиром. В течение рождественского периода люди также разыгрывают сцены, повествующие о борьбе ангелов и демонов, называемые пасторелами (pastorelas). Подобные традиции также соблюдаются и другими латиноамериканскими христианами, а также некоторыми народами Латинской Америки.

8. Украшенные лодки в Греции

фото: pixabay.com

Рождественские ёлки стали популярными в Греции только после Второй мировой войны. Однако народу мореплавателей было достаточно лодок, которые они украшали на Рождество. Освещённые огнями, лодки являются напоминанием о важной роли моря в жизни греков.

Эта любовь к воде также важна во время Крещения 6 января, известного как Теофания. Верующие ныряют в воду, чтобы найти крест, брошенный священником, что, как говорят, приносит счастье.

9. Рождественский дед-сёрфингист в Австралии

фото: pixabay.com

Для австралийцев Рождество выпадает на летние месяцы. Многие жители страны отправляются на пляж или на задний двор готовить барбекю. Рождественский дед приносит подарки детям — иногда без оленей, а прямо на доске для сёрфинга. Австралийцы также любят период колядования, когда в городах звучит много популярных местных песен.

10. В Нидерландах Синтерклас (Sinterklaas) кладёт подарки в обувь

фото: pixabay.com

Синтерклас, или Святой Николай, или Санта-Клаус, приезжает накануне 6 декабря (день его святого), чтобы принести подарки всей семье. Однако за несколько недель до этого волшебного дня дети выставляют свою обувь, чтобы Синтерклас положил в неё пряники (kruidnoten), шоколадные буквы и другие угощения. Взамен дети оставляют морковь для белоснежных лошадей Синтеркласа.

Большая часть современного Санта-Клауса была взята из традиций Синтеркласа, который также приносит подарки детям в Бельгии и некоторых частях бывшей Нидерландской империи.

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11. Православные шествия в Эфиопии

фото: pixabay.com

Эфиопская православная церковь празднует рождение Иисуса 7 января, в день, известный как Ганна (Ganna). После завершения поста верующие встают рано утром, чтобы, переодевшись во всё белое, принять участие в процессиях и специальных церковных службах.

Существует также игра под названием «ганна», в которую в праздник традиционно играют мужчины, и она чем-то напоминает хоккей на траве.

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