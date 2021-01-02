Человек может «очистить» свою память

Оказывается, вы можете давать прямые команды своему мозгу! В ходе нового исследования ученые установили, что устные или ментальные инструкции по «очистке памяти» могут помочь освободить место в вашем мозгу для более важной информации.
Человеческий мозг никогда не перестанет удивлять ученых. О скольких еще возможностях нашего сознания мы не знаем?! Сложно даже представить!
Американские исследователи решили узнать, что происходит в нашем мозге, когда мы пытаемся перестать думать о чем-то. Для этого они прибегли к функциональной магнитно-резонансной томографии и технологии машинного обучения.
Когда мы пытаемся о чем-то забыть, обычно мы либо находим какое-то другое увлекательное дело, либо стараемся «очистить» сознание, например, с помощью медитации. Для того чтобы понять, какой метод работает лучше, исследователи и провели эксперимент.
Они набрали 60 добровольцев, которые пытались «стереть» мысль из своей рабочей памяти. Рабочая память — это «блокнот» нашего мозга, куда мы записываем временные мысли, чтобы не забыть что-то сделать. «Мы можем держать в рабочей памяти только три или четыре мысли одновременно», — отмечает автор работы профессор Льюис Пикок. «Страницы блокнота должны быть очищены, чтобы писать дальше».
Чтобы определить, действительно ли люди могут удалить мысль из рабочей памяти, команда провела сканирование (фМРТ) мозга каждого участника. Когда участники были внутри сканера, ученые показывали им картинки с лицами, фруктами и различными сценами и просили сохранять мысль о них в течение четырех секунд.
Затем участникам было предложено заменить одну мысль другой (например, заменить образ яблок на горы), очистить ум от всех мыслей (помедитировать) или постараться подавить мысль (сосредоточиться на ней, а затем сознательно попытаться перестать думать о ней).
Перед тем, как участники начали выполнять свои задания, ученые создали индивидуальные «мозговые сигнатуры», то есть изображения, показывающие, как выглядел мозг каждого человека, когда он думал о конкретной картинке. Затем, они загрузили эти сигнатуры в программу машинного обучения, и начали следить за активностью мозга во время выполнения заданий. Удивительно, но как только добровольцы начинали «стирать» образ из своей памяти одним из трех способов, все ранее записанные сигнатуру исчезали! Искусственный интеллект не мог найти ни одну из них.
«Мы были в восторге», — комментируют ученые. «Видимо, мы действительно можем “удалять” мысли из памяти».
Однако исследователи обнаружили, что методы «заменить», «очистить» и «подавить» имеют разные последствия. Хотя первые два заставляли мозговую сигнатуру исчезать быстрее, она не пропадала полностью, оставляя тень, когда появлялись новые мысли. «Подавление» же требовало больше времени, но было более эффективным.