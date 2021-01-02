Человек может «очистить» свою память

Оказывается, вы можете давать прямые команды своему мозгу! В ходе нового исследования ученые установили, что устные или ментальные инструкции по «очистке памяти» могут помочь освободить место в вашем мозгу для более важной информации.

Человеческий мозг никогда не перестанет удивлять ученых. О скольких еще возможностях нашего сознания мы не знаем?! Сложно даже представить!

Американские исследователи решили узнать, что происходит в нашем мозге, когда мы пытаемся перестать думать о чем-то. Для этого они прибегли к функциональной магнитно-резонансной томографии и технологии машинного обучения.