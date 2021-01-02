Кто похитил в Швейцарии две сотни британских туристов?

27 декабря 2020 года социальные сети Великобритании и Швейцарии охватило паническое обсуждение новости о пропавших на горнолыжном курорте Вербье британских туристах. Куда они делись никто не знает и споры продолжаются до сих пор.

История началась с того, что покататься на лыжах на Рождество в знаменитый альпийский городок приехало порядка 420 туристов из Великобритании. Причем, не просто туристов из широких слоев населения, а граждан не бедных, поскольку курорт очень дорогой и европейский пролетариат его не посещает.

Сезон катания на лыжах начался у народа 14 декабря, но, как все мы знаем, в Британии, во Франции и прочих странах Европы вдруг поднялась новая волна сражения с короной, в ходе которой страны стали вводить карантин, объявлять блокировки и все такое. Естественно, под раздачу попали и граждане Великобритании в Швейцарии – пансионат оцепили и изолировали. То есть лыжный аттракцион закончился и начался аттракцион Ухань 2.0.

Первым забил тревогу персонал заведения, который стал названивать своим богатым постояльцам с предложениями заправить кроватку, принести покушать и так далее – как и заведено в отелях. Однако, на звонки администраторов отеля никто не отвечал.

Поскольку курорт есть курорт, то сначала администрация там решила, что люди просто хотят, чтобы их не беспокоили. Раз с горки кататься нельзя , то люди могли встать на лыжи и начать медитировать или еще как-то с пользой проводить время. Например – метать лыжные палки в стену или по мишени в виде чучела владельца курорта. В такой ситуации к обеспокоенным клиентам лучше не соваться, иначе навязчивого менеджера могут принять и за мишень.

Тем не менее, молчание не могло продолжаться вечно и на разведку отправили горничных, которые доложили руководству, что постояльцы исчезли. К еде никто не притронулся, все запасы на месте, шмотки тоже никто не собирал, но постояльцы растворились в неизвестном направлении. Всего пропало от 200 до 350 человек – точно никто не считал. Время пропажи тоже непонятно, поскольку сразу никто не забил тревогу и исчезновение людей как бы растянулось на несколько суток.

Сначала администрация курорта решила, что люди просто разгневались на карантин и покинули его в знак протеста. Но никто выходящего каравана не видел, поэтому решили, что туристы построились и ушли под покровом ночи. Однако и эта версия не сработала, поскольку курорт горный, на высоте 1 500 метров и железная дорога к нему не ведет. Аэропорта тоже нет, а иное транспортное сообщение было остановлено по случаю карантина.

Тогда появилась версия, что туристы рассредоточились и пошли на прорыв мелкими группами. Но первая же проверка этой версии показала и её несостоятельность, поскольку в ближайших Франции и Италии никого не нашли. Молчат и мобильные устройства клиентов.

В общем, ситуация сложилась неординарная, которая осложняется желанием серьезных людей замять инцидент. Так же никто, конечно, кто написал про эту историю не отправлял в Швейцарию детективов, чтобы все там разузнать – все пишут по пересказам в газетках и социальных сетях. Кроме того, появились сообщения, что кого-то из туристов якобы где-то увидели в сети, нашли у родственников, обнаружили в Англии и так далее. Проверить эти сообщения тоже нельзя и для анализа остается только один очевидный факт, который не скрыть: несколько сот человек пропали за одну ночь.

Объяснить это демаршем клиентов нельзя. Попробуйте в любой гостинице обойти номера и вдохновить народ на бунт. Боимся, что с желающими записаться в войско будут проблемы. Кроме того, там же не все курортники лица в возрасте 30 лет, а много разных старушек, которым не по силам ночные пешие переходы строем, да еще и зимой, в горах. То есть собраться в строевую коробку, сделать из лыжных палок флаги и под барабаны уйти туристы не могли никак. Люди пропали.

Причем, как мы уже заметили выше – люди пропали непростые. Какого-то гастарбайтера из Киргизии никто, конечно, не будет искать. Даже несколько сотен человек пропадет – всем будет до лампочки. Но ребята и девчата в Швейцарии собрались какие-то серьезные и у каждого второго, как минимум, есть дорогой личный адвокат. Итого в сумме это сотня адвокатов, которые сейчас бегают по Лондону и ищут своих пропавших клиентов. Ну и разные коллеги и родственники, которым что-то надо объяснять.

В общем, ситуация какая-то тревожная и очень странная. У многих складывается впечатление, что людей кто-то начал похищать. Но кто? Шутники-оптимисты предполагают в каментах, что началось “вознесение” и скоро к пропавшим присоединяться еще 143 700 человек – то есть, чтобы набрался пакет из 144 000 праведников, которых эвакуируют с Земли перед Концом Света. Пессимисты наоборот, думают что народ утащили “марсиане” на свой орбитальный завод.

Так же высказывается версия, что людей утащили в тоннели какие-то секретные горные стрелки. Один из тоннелей сквозь Альпы проходит как раз под этим районом, поэтому жители подземелья могли кого-то похитить, если им срочно понадобились люди для каких-то задач. У себя в лондонах все эти украденные граждане, конечно, какие-то начальники и боссы, но для реальных хозяев этой планетки они такая же биомасса, как и все остальные. Сотней больше, сотней меньше – на поголовье это не повлияет.

Кто-то в Европах людей время от времени реально крадет, причем не по одному – а сразу в большом количестве. История Первой и Второй мировых войн полна подобного рода инцидентов, когда бесследно исчезали целые полки. И горные районы в этом плане – самые гиблые места, то есть люди пропадают только в горах. А в Альпах подобное случалось очень часто, началось оно еще во времена римлян. Но всё списывали не непогоду и лавины, хотя – кто проверял?

Не знаем, какой в дальнейшем будет официальная версия случившегося – людей “найдут”, или скажут, что их накрыла лавина – реально похищение имело место быть. А раз было одно похищение, то, видимо, речь идет о какой-то кампании, воровать будут еще и пропажи продолжатся, так что следим за развитием событий.

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